T24 LogoT24 Logo
Gündem

Yaban keçisi avlayan 2 kişiye 41 bin lira ceza

Hüseyin BOZOK/HATAY, (DHA)- HATAY'ın Arsuz ilçesinde, Dörtyol Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği ekipleri tarafından kaçak 2 yaban keçisi avlayan 2 kişiye 41 bin lira para cezası verildi

09 Ağustos 2018 12:27

Hüseyin BOZOK/HATAY, (DHA)- HATAY\'ın Arsuz ilçesinde, Dörtyol Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği ekipleri tarafından kaçak 2 yaban keçisi avlayan 2 kişiye 41 bin lira para cezası verildi.
Dörtyol Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği ekipleri, İskenderun-Arsuz Yaban Hayatı Geliştirme Sahası içerisinde yapılan kontrollerde şüpheli araç izine rastladı. Aracın izini süren ekipler, kaçak avlanan 2 kişiyi Söbeci mevkisinde yakaladı. Yapılan aramalarda araç içerisinde 155 fişek, 3 telsiz, 1 dürbün ve 3 bıçak bulundu. Bıçakların kanlı olduğunu tespit eden ekipler, yaptıkları arazi aramasında da 2 yaban keçisinin parçalanmış uzuvlarına rastladı.
Kaçak avlandıkları gerekçesiyle H.K. ve A.K.\'ye 4 bin 370 TL idari ve avlamış oldukları iki adet koruma altındaki yaban keçisi için 36 bin 630 TL tazminat olmak üzere toplam 41 bin lira para cezası uygulandı.

FOTOĞRAFLI

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Hüseyin BOZOKHATAY DHA HATAY ArsuzDörtyol Doğa KorumaMilli ParklarYaban Hayatı Geliştirme SahasıAracınSöbeciYapılanBıçaklarınKaçakTLFOTOĞRAFLI
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24