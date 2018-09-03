Yaban hayvanlarının su içtiği eski çeşme ve su yollarını gönüllü tamir ediyorlar

3 işçi emeklisi vatandaş, Kayseri Develi Dağları'nda yaşayan yaban hayvanlarının su içtiği eski kaynakları, çeşmeleri ve su yollarını gönüllü tamir ediyor. 3 arkadaş, 1 yılda Develi Dağları’ndaki 12 su kaynağını çeşme ya da küçük gölete dönüştürdü.

Yaban hayatına sahip çıkmayı kendilerine görev edinen işçi emeklileri Enver Bozbeşparmak, Tacettin Özüdoğru ve İlhan Bozbeşparmak, ellerine aldıkları kazma ve küreklerle Develi kırsalında yaşayan hayvanların su içtiği eski kaynakları, çeşmeleri ve su yollarını onarıyor. Yerleşim birimlerinden uzakta, dağ yamaçlarında zamanla kaynağı kuruyan çeşmelerden su içemeyen yaban hayvanlarını düşündüklerini belirten 3 arkadaş, 1 yıl içinde, Develi Dağları’nın Tombak mevkisindeki 12 su kaynağını çeşme ya da küçük gölete dönüştürdü. İşçi emeklileri son olarak yaşamını yitiren Jandarma Albay Hasan Basri Ökender tarafından 1954 yılında yaptırılan; ancak bir süre sonra suyu kesilen çeşmeyi akar hale getirdi.

Develi ilçesinin Tombak Mahallesi’nde yaşadıklarını belirten Enver Bozbeşparmak, “Develi Dağları’nın Tombak tepelerinde dolaşırken, dağlarda yaşayan hayvanların eski su kaynaklarına gelerek, su aradıklarına bizzat şahit olduk. O günden sonra dağlarda yaşayan hayvanatın su ihtiyacını karşılamak için eski su kaynaklarını arayıp, bularak, yeniden çeşme haline getirmeye gayret ediyoruz. Bu işi zaman zaman 2 ya da 3 arkadaşım ile birlikte yapıyoruz” diye konuştu.