Yaban hayatı köylüler koruyacak

Zonguldak'ın Devrek İlçesi'ne bağlı Yeşilöz Köyü bölgesinde bulunan kızıl geyik, karaca, ayı, yaban domuzu gibi türlerin barındığı yaban hayatı geliştirme sahasını koruma görevi, imzalanan protokolle köy halkına verildi.

Yaban hayatı bakımından Türkiye'nin önemli alanlarından olan 8 bin 593 hektarlık Yeşilöz Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nın korunmasında yeni dönem başladı. Orman ve Su İşleri Zonguldak Şube Müdürlüğü ile Yeşilöz Köy Tüzel Kişiliği arasında geçen 1 Ağustos'ta imzalanan protokolle sahanın kaçak avlanma gibi yasa dışı uygulamalara karşı korunması için köy halkına da sorumluluk verildi. Uygulama ile söz konusu yaban hayatı geliştirme sahasının sürdürülebilir yönetimi için yıllarca ormanla iç içe yaşayan orman köylüsü dışlanmayacak, aksine onların fikirleri alınıp katılımcı bir anlayışla bizzat köylülerin de korumanın içinde yer alması sağlanacak.

Orman ve Su İşleri Zonguldak Şube Müdürü Sezgin Örmeci, daha önce kendilerinin belli aralıklarda denetim yaptıkları sahada şimdi köylülerin de desteği ile daha etkin bir koruma yapılacağını söyledi. Örmeci, şöyle konuştu:

"Amacımız, köylünün bu alanı sahiplenmesi, korunmasında destek olması. Böylece daha verimli, etkili ve sürdürülebilir yönetim amaçlıyoruz. Kızıl geyik, karaca, ayı, yaban domuzu gibi nesli tükenmekte olan memeli türlerin sayısının, bu etkin koruma ile artacağını da düşünüyoruz. Önümüzdeki yıllarda yaban hayatının geliştirilmesine yönelik sahada gözlem kuleleri ve kontrol noktaları da oluşturacağız." (dha)