Yaban hayatı korumak için evde kedi beslemeyi yasaklayan köy

Yeni Zelanda'nın güney kıyılarındaki küçük bir köyde, yaban hayatının korunması için evde kedi beslemek yasaklanacak.

Ekim'de yürürlüğe girmesi beklenen yasak uyarınca, Omaui köyü sakinleri kedilerini kısırlaştırarak belediyeye adlarını kaydettirecek. Bu hayvanlar öldükten sonra köyde bir daha kimsenin kedi beslemesine izin verilmeyecek.

'Kediler her yıl milyarlarca kuş ve memeliyi öldürüyor'

Kedilerin dünya çapında her yıl milyarlarca kuş ve memeliyi öldürmesi karara gerekçe olarak gösterilirken köy sakinleri zehirlerin, arabaların ve insanların da canlı türlerine zarar verdiğini söyleyerek plana karşı çıkıyor.

Omaui'daki yetkililer kamera kayıtlarına dayanarak dışarıda dolaşan kedilerin kuşları, böcekleri ve sürüngenleri avladığını söylüyor.

Bu konuda kitapları bulunan Smithsonian Göçmen Kuşlar Merkezi Başkanı Dr. Peter Marra, kararı savunurken kedilere ve evde kedi beslenmesine karşı olmadığını belirterek "Kediler muhteşem ev hayvanları. Ama başıboş halde sokaklara salınmamalılar" dedi.

BBC'nin sorularını yanıtlayan Marra, "Köpeklerin başıboş halde dışarıda dolaşmasına izin vermiyoruz. Kediler için de bunun zamanı geldi" diye konuştu.

'63 hayvan türünün nesli tükendi'

Dr. Marra'ya göre, dünya genelinde 63 hayvan türünün nesillerinin yok olması, evcil kedi nüfsundaki patlamayla bağlantılı. Yeni Zelanda gibi hassas ekosistemleri olan bölgelerde sorun daha ciddi.

"Önlem aşırı gibi görünüyor ama durum kontrolden çıktı. İnsanların artık bu hayvanlara bakışını değiştirmesi gerekiyor" diyen Marra, "Kediler sahiplenilmeli, kısırlaştırılmalı, evde oyuncaklarla oynatılarak egzersiz yaptırılmalı ve kontrollü bir ortamda gerekirse tasmayla dolaştırılmalı" diye konuştu.

'Sosyal medya, kedi nüfusunu patlattı'

Sorunun kedilerden değil, insanlardan kaynaklandığını söyleyen Marra, sosyal medyadaki kedi paylaşımlarının evde beslenen kedilerin sayısında patlama yarattığını vurguluyor.

ABD'de 86 milyon ev kedisinin olduğu tahmin ediliyor. Bu kabaca her üç haneden birinde kedi beslenmesi anlamına geliyor.

Milyonlarca kedi de sokaklarda yaşıyor.

Ülkede her yıl kedilerin 4 milyar kuş ve 22 milyar memeli öldürdüğü düşünülüyor.

İngiltere'de kedi nüfusu azalmasına rağmen bu hayvanların her yıl 55 milyon kuşun ölümüne neden olduğu belirtiliyor.

Yeni Zelanda'da her iki evden birinde kedi olduğu tahmin ediliyor.

Sokak kedilerinin başına 10 dolar ödül

Avustralya'da da doğadaki canlı türlerinin yok olmasından sorumlu tutulan kediler tartışma konusu.

Ülkede 2015'ten beri kedi nüfusunu azaltmak için programlar yürütülüyor. Kediler için sokağa çıkma yasağı getirilmesi planlanıyor.

Queensland'da sokak kedilerinin başına 10 dolar ödül konulması hayvan hakları gruplarının tepkisini çekmişti.