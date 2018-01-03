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'Yaban domuzları keskin nişancıyla avlansın' talebi

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA) - ISPARTA Ziraat Odası Başkanı Mustahattin Can Selçuk, tarım arazilerine zarar veren yaban domuzlarının havadan keskin nişancılarla vurulmasını istedi

03 Ocak 2018 18:25

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA) - ISPARTA Ziraat Odası Başkanı Mustahattin Can Selçuk, tarım arazilerine zarar veren yaban domuzlarının havadan keskin nişancılarla vurulmasını istedi.
Isparta Ziraat Odası Başkanı Mustahattin Can Selçuk, Ak Parti il başkanlığının hafta sonu yapılan kongresine Başbakan Binali Yıldırım ile birlikte katılan Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu ile görüşme fırsatı yakaladığını söyledi. Bakan Eroğlu\'na yaban domuzlarıyla mücadelede destek istediklerini aktardığını kaydeden Selçuk, özellikle Isparta\'nın dağ köylerinde domuz istilası nedeniyle mahsul yetişmediğini anlattığını vurguladı. Başkan Selçuk, \"Böyle giderse köyde mahsul yetişmeyecek. Yaban domuzlarıyla mücadelede yetersiz kalıyoruz. Havadan helikopterle keskin nişancılarla yaban domuzlarının avlanmasını istiyoruz\" dedi.
Bu yöntemin dünyada birçok ülkede de uygulandığını belirten Mustahattin Can Selçuk, bu konuda Bakan Eroğlu\'nun çalışma yapacaklarını kendisine söylediğini anlattı.

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