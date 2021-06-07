"Ya yeniden kapanırsak" endişesi çiftleri harekete geçirdi; düğün sayısında rekor bekleniyor

Düğünler için verilen izin uzun süredir planlarını erteleyen binlerce çift, "Ya yeniden kapanırsak" endişesiyle harekete geçti. Düğün mekânları günde 2 etkinlik için anlaşma yaparken, Türkiye'de yılda 500 bin olan düğün sayısının bu yıl 750 bine çıkması bekleniyor.

Koronavirüs döneminde uygulanan kısıtlamalarda yapılamayan düğünler evlilik hazırlığında olan çiftlerin tüm işlemlerini askıya almasına neden olmuştu. Bu süreçte düğün salonları, züccaciyeler, gelinlikçiler, mobilyacılar ve beyaz eşyacılar gibi çok sayıda sektör de zor günler geçirdi.

Hürriyet gazetesinden Emre Eser'in haberine göre, sektör temsilcileri geçen yıl yapılamayan 250 bin düğünle beraber bu yaz 750 bin düğünün gerçekleşeceğini, çok sayıda düğün mekanında yer kalmadığını ve bir günde 2-3 düğün organizasyonunun yapılacağını söyledi.

Çeyiz seti satışları katlandı

Yasakların kalkmasıyla geçen hafta belediyelerin nikah salonlarında oluşan evlilik sıraları kendisini e-ticaret ve mağazalarda da gösterdi. E-ticarette küçük ev aletleri ve mobilya satışlarında yüzde 30 artış yaşandı.



AVM’lerin cumartesi günleri açılması ile birlikte uzun süredir satış yapamayan züccaciyeciler de çeyiz seti satışlarının katlandığını söyledi.

En yoğun günler 1 Temmuz'dan sonra

15 Haziran’a kadar sınırlı sayıda ve ikramsız yapılacak düğünler, 15 Haziran-1 Temmuz arasında yemekli yapılabilecek.



1 Temmuz sonrasında ise nişan ve kına gibi organizasyonlar da serbest olacak. Sektör temsilcilerine göre piyasanın en yoğun günleri de 1 Temmuz sonrasında yaşanacak.

Bu yıl 750 bin çift düğün yapacak beklentisi

Bu yaz Türkiye’de 750 bin düğün yapılmasını beklediklerini söyleyen Dugun.com’un kurucusu Emek Kırbıyık, "Her yıl evlenen 600 bin çiftten 500 bini düğün yapıyor. Geçen yıl yaklaşık 250 bin çift düğününü planlayıp yapamadı. Bu yaza erteledi. Belki de en yüksek düğün rakamına bu yaz ulaşacağız. Bizim de son haftada günlük trafiğimiz 70 binlerden 150 binlere çıktı. Bazı mekanlarda günde birden fazla düğün yapılacak" dedi.

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