Nurseli İdiz, 'Orada Neler Oluyor'da tiyatro sahnesinde 'öpüşmek ve sevişmek' üzerine çarpıcı bir açıklamada bulundu.



Nurseli İdiz "Sahnede lezbiyeni de oynarım, fahişeyi de. 'Sürmanşet' adlı oyunda Beste Bereket, Dolunay Soysert'i dudaktan öptü. Ben de böyle bir rolde bana Nurgül Yeşilçay'ın eşlik etmesini isterim. Evet, Nurgül ile dudaktan öpüşmek isterim. Nurgül ile tarzımız, elektriğimiz birbirini tutuyor. Çok güzel ve ışığı var. Onu çok beğeniyorum" dedi. Nurseli İdiz programın diğer konuğu Can Gürzap'a dönerek "Seninle son 15 yıldır tüm oyunlarda dudaktan öpüşüyoruz. Biliyor musun senin gibi bir adamla ateşli şekilde öpüştükten sonra eve gidip kanepede televizyon izlemek çok acı oluyordu. Öpüşme sahnelerimizden sonra biraz elektrik aldığımı itiraf ediyorum" dedi. Can Gürzap'ın 'Ya yapma, şimdi utandırma' sözleri üzerine "Şu sarımsak olayımızı anlatayım mı?" diyen Nurseli İdiz'e, Can Gürzap karşı çıktı, ama dinletemedi. Nurseli İdiz "Bir gün Can Gürzap'a çok sinirlendim. 'İdeal Koca'yı oynuyoruz ve yine bir öpüşme sahnemiz var. Markete gidip sarımsak aldım. 1 baş sarımsağı çiğ çiğ yedim. Oyuna çıktık. Öptükçe Can Gürzap'ın midesi bulanıyor. Oyundan sonra 'Midemi bulandırdın' diye avaz avaz bağırdı. " dedi.