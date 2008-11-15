‘Ya sev ya terk et’in sahibi var!

AKP’nin ‘Patenti MHP’ye ait’ dediği, MHP’nin ise ‘Söz bizim değil’ diye reddettiği slogan, milliyetçilerin ve PKK terörüne tepkilerini dile getirmek isteyenlerin en çok kullandıkları söz olmanın yanı sıra mizahçılar için de gözde malzeme



Başbakan Tayyip Erdoğan’ın, “Patenti MHP’ye ait” dediği, MHP lideri Devlet Bahçeli’nin ise “Söz bizim değil, Başbakan iftira atıyor” diyerek reddettiği “Ya sev ya terk et” sözü, “öksüz” gibi görünse de son yıllarda Türkiye’de en çok kullanılan sloganlardan biri.

Özellikle sanal âlemde ülkücülerin, milliyetçiliğin altını kalın çizgilerle çizen kesimlerin ve PKK terörüne tepkilerini dile getirmek isteyenlerin ağzından ilk çıkan cümle. Öyle ki, “Ya sev ya terk et” yazılı, üç hilalli çay kaşıkları bile piyasada bulmak mümkün.



Kökeni ABD’mi?



Erdoğan ve Bahçeli’nin sahiplenmediği “Ya sev ya terket” sözcüğünün kökeni, araştırma kitaplarına da konu oldu. Ragıp Bayraktar’ın ülkücülüğü mercek altına aldığı, “Yeni Başlayanlar İçin Ülkücülük” kitabı, sloganın, Türkiye’nin çok dışında, ABD’de doğduğu iddiasına yer veriyor.

Bayraktar’a göre, ülkücüler bu sözü, Vietnam Savaşı’na gitmek istemeyen gençlere, ABD’li aşırı milliyetçilerin söylediği “Love it or leave it” sloganından esinlenerek kullanmaya başladılar. Slogan, PKK eylemlerinin yükselmesiyle o kadar yaygınlaştı ki, resmi cezaevi araçlarında bile kendine yer buldu.

Agos gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink suikastı davasının geçen yıl yapılan ikinci duruşmasında, tutuklu sanıkları getiren cezaevi aracının üzerinde Türk bayrağının yer aldığı “Ya sev ya terk et” çıkarması dikkat çekmişti. Haberler üzerine Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı da yazıyla ilgili soruşturma başlatmıştı.



Taş Devri’nden beri!



Mizahçılar ise, sloganın tarihini hicvederken, çok eskilere dayandırıyor. Penguen dergisinin 2007’deki bir sayısının kapağında, Hrant Dink cinayetiyle ilgili bir karikatürde, Fred Çakmaktaş’ın “Ya sev ya ba daba du” sözleri, sloganın Taş Devri’ne kadar uzandığını gösterdi!



