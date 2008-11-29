'Ya sev ya terk et' afiş oldu

Hükümetin tartışılan açıklamaları yerel yönetime de sıçradı. İskenderun’da belediye ‘Ya sev ya terk et’ afişleri bastırdı

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın bölge gezisinde yaptığı “Ya sev ya terk et” söylemi hala tartışılırken İskenderun’da Belediye Başkanı kentin her yerine “Ya sev ya terk et” yazılı dev afişler astırdı.

MHP’lerin bile artık sahip çıkmadığı ırkçı ülkücü sloganları, hükümetten örnek alan belediye başkanları da kullanmaya başladı. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın bölge gezisinde yaptığı “tek millete karşı çıkan istediği yere” gitsin açıklamasının yankıları bile bitmeden İskenderun DP’li Belediye Başkanı Mete Aslan, ilçenin dört bir yanında bulunan bilbordlara “Bu vatan bizim. Ya sev ya terk et” yazılı dev afişler astırdı. Belediye Başkanı’nın imzası ve resminin bulunduğu afişler, ilçedeki tüm otobüs durakları ve bilbordlarda yer aldı.

