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Ya miras ya Ebru

Ebru Destan'la gizlice evlenen Mete Okay İnan'ın ailesi toplanıp kararını verdi: Ya Ebru ya miras

11 Ağustos 2011 03:00

T24 - Ebru Destan'la gizlice evlenen Mete Okay İnan'a ailesinden rest! İnan Ailesi; Mete'yi, evlatlıktan red davası açarak miraslarından men etmeye hazırlanıyor.



Sabah'ın haberine, Aile meclisi toplandı ve Mete Okay İnan hakkında son kararı verdi! Aile adına açıklama yapan Sezen İnan, "Okay, hiç istemediğimiz bir insanla (Ebru Destan) gizlice nikah yaptı. Rahatsızız! Okay'dan 6 yaş büyük olan o kadının baskı ve stratejiler geliştirerek bu evliliği zorla gerçekleştirdiğini biliyor ve bu evliliği onaylamıyoruz" dedi.

Ebru Destan'ı 'şeytani planlar' yapmakla suçlayan Sezen İnan son noktayı koydu: "Mete'nin babası dinine bağlı biri diye, Ebru Hanım onu Umre'ye götürerek, ailenin gözüne girmeye bile çalıştı. Aile olarak bu kadınla görüşmeyi reddetmekle kalmıyor, Okay'ı da evlatlıktan reddetmek üzere dava açıyoruz."


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