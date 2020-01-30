Ya Kanal Ya İstanbul Platformu'ndan sanatçılara çağrı: Kuzey Ormanları'nın ses vermemize ihtiyacı var

Ya Kanal Ya İstanbul Platformu, Kanal İstanbul projesinin yapılacağı alanın önemine dikkat çekmek için “İki Deniz Arasında Yaşam Var” isimli yürüyüş projesine katılmaları için sanatçılara çağrı yaptı.

Kanal İstanbul'a 'hayır' demek için eylemlerine devam eden platform, 2 Şubat'ta Sazlıbosna Köyü ve Şamlar Köyü arasında yapılacak yürüyüşe katılmaları için Tarkan, Hayko Cepki, Cem Adrian, Şevval Şam, Gaye Su Akyol, Harun Tekin, Ceylan Ertem ve Duman'a çağrı yaptı.

İki yüze yakın yapının bir aralaya gelerek oluşturduğu Ya Kanal Ya İstanbul Platformu bölgeye yapılacak yürüyüşte oraya yaşayan insanlarla da bir araya gelecek.

Platform tarafından sosyal medya hesaplarından yapılan açıklama şu şekilde:

"Sevgili @tarkan, @HAYKOCPQN, @cemadrian, @sevvalsam, @GayeSuAkyol, @harun_tekin, @ceylan_peace, @OfficialDuman , Bizler 200'e yakın yapının bir araya gelerek oluşturduğu bir koordinasyon olarak hukuksuz ve bilim dışı bir proje olan Kanal Istanbul'a dur demek için çalışıyoruz.

İlerleyen günlerde, hem alanın önemine dikkat çekmek hem de orada yaşayan insanlarla bir araya gelmek adına kanal projesinin planlandığı güzergâhta “İki Deniz Arasında Yaşam Var” diyerek yapacağımız yürüyüşlerimize başlıyoruz.

Rotada bizim gerçekleştireceğimiz ilk yürüyüş 2 Şubat'ta Sazlıbosna Köyü ve Şamlar Köyü arasındaki güzergâhta olacak. Bu zamana kadar Kuzey Ormanları bize nefes ve su verdi ve binlerce canlıya yaşam alanı oldu, şimdi de bizim desteğimize, ses vermemize ihtiyacı var.

Sizden ricamız bu yürüyüşümüze mümkünse katılmanız ve/veya sosyal medyadan paylaşımlarınız ile bizlere destek sunmanız. Şimdiden teşekkür ederiz. Sevgiler"