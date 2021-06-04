Ya Kanal ya İstanbul Koordinasyonu: 5 Haziran'da mücadeleyi büyütmeye çağırıyoruz

Ya Kanal Ya İstanbul Koordinasyonu, 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde "Kanal'ı yaptırmıyoruz, Yenişehir'i kurdurmuyoruz!" sloganıyla Küçükçekmece tarihi Mimar Sinan Köprüsü'nde buluşarak mücadeleyi büyütme çağrısında bulundu.

"Ülkemizde kirli ilişkiler, siyasetin çürümüşlüğü bütün pisliğiyle gün yüzüne çıkarken iktidarın bir başka soygun Kanal projesine izin vermeyeceğiz." diyen doğa savunucuları İstanbul'un farklı noktalarında buluşarak Küçükçekmece Mimar Sinan Köprüsü'nde basın açıklaması yapacaklarını duyurdu.

Ya Kanal Ya İstanbul Koordinasyonu'nun açıklaması şöyle:

"İstanbul'dan Kazdağları'na, Dersim'den İkizdere'ye, Salda'dan Fatsa'ya, Cerattepe'den Kemah'a, Akkuyu'dan İnebolu'ya, Kuzey Ormanları'ndan Kirazlıyayla'ya, Van'ın köyünden Çeşme'nin köyüne, Saros Körfezi'nden Toroslara tüm saldırı altında olan direniş alanlarıyla 5 Haziran'da Küçükçekmece Tarihi Köprü'de mücadeleyi büyütmeye çağırıyoruz.



Etkinlikte bisikletliler 14.00'da Avcılar Sahil Beltur önünde buluşup Tarihi Köprüye kadar pedal çevirecekler. 15.00'da Küçükçekmece Tarihi Mimar Sinan Köprüsü'nde tuvallerimiz ve fırçalarımızla buluşup Doğa için Sanat ekibiyle birlikte resim yapıyoruz. 16.00'da Küçükçekmece Tarihi Mimar Sinan Köprüsü'nde buluşuyor.



Basın açıklaması Küçükçekmece Tarihi Mimar Sinan Köprüsü'nde gerçekleştirilecektir".