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Yaşam

Ya kafama sık, ya silahı ver

Bursa'da bir kuyumcuyu soyan hırsızın silahı tutukluk yapınca yakalandı. Hırsız, "Rezil oldum, ya beni vurun, ya da silahı verin intihar edeceğim" dedi

20 Ağustos 2008 03:00

Bursa'da, elindeki tabancayla girdiği kuyumcu dükkanından 150 bin YTL tutarında altın bileziği gasp edip kaçmaya çalışan 46 yaşındaki S. A., kendisini kovalayan işyeri sahiplerinden Ercan B'yi öldürmek istedi. Tabancanın tutukluk yapması sonucu yakalanan S.A, kendisini etkisiz hale getiren Ercan B'ye, “Ne olur kafama sık ve beni öldür. Yapamazsan tabancayı ver intihar edeceğim” dedi. S.A, çağrılan polislerce gözaltına alındı.

Olay, saat 10.00 sıralarında meydana geldi. Bir fabrikada 450 YTL aylık ücretle çalışan, evli ve 3 çocuk babası S.A, 35 yaşındaki Recep ve 32 yaşındaki Ercan B. kardeşlerin kuyumcu dükkanına elindeki tabancayla girdi. Kuyumcu dükkanında bulunan Ercan B'nin oğlu 15 yaşındaki Kadir B.ile burada çalışan 22 yaşındaki Halil İ. A.'yı tehdit eden S.A, kasada bulunan 150 bin YTL tutarında 4 kilo altın bileziği çantaya koydurup kaçmaya başladı. Bu sırada dışarı çıkan Kenan B. ile Halil İ. A., “Soyulduk” diye bağırmaya başladı.

Tabancasıyla havaya ateş eden S.A'nın kaçtığını gören işyerine doğru gelmekte olan Ercan B., peşinden koştuğu soyguncuyu yakalamak istedi. Bu sırada kendisine yanaşan Ercan B.'nin başına doğru ateş etmek isteyen S.A, tabanca tutukluk yapınca Ercan B. tarafından yakalanıp etkisiz hale getirildi. Elindeki tabancayı yere düşen S.A, kendisine yumruk atan Ercan B.'ye, “Ne olur kafama sık ve beni öldür. Yapamazsan tabancayı ver intihar edeceğim” diye yalvardı.

Haber verilmesi sonucu gelen polisler tarafından gözaltına alınan ve sabıkalı olmadığı belirlenen S.A, “Paraya çok ihtiyacım var. Mecbur kaldığım için soygun girişiminde bulundum. Utanıyorum. Rezil oldum” dedi.

Sorgulaması devam eden S.A, ‘yağma’ ve ‘ruhsatsız silah taşımak’ suçlarından mahkemeye çıkartılacak.



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