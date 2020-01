Ya kadın vücudunun regl olmaya ihtiyacı yoksa?

Pek çok kadın regl dönemlerinin es geçilmesini doğum kontrol haplarının sevilen bir yönüdür. Regl dönemlerinin aksamasının negatif sonuçları olduğuna dair bilinenler de gerçeği pek yansıtmıyor. Çoğu sağlık uzmanına göre, regl olduğunuz dönem aralarının uzamasında ya da aksamasında yanlış olan bir şey yok.

Bilimfili’nde yer alan habere göre, doğum kontrol haplarının başlıca işlevi östrojen ve progestojen üreterek üremeyi durdurmaktır. Haplar, vücutta bir bebek oluşması potansiyeli varsa rahim duvarını kalınlaştırarak bunu önler. Ancak, standart bir hap döngüsünde 7 günlük hormonsuz tablet kullanımı bulunuyor. Eğer bir kadın bunlardan birini alırsa, hormon seviyesindeki düşüş ‘çekilme kanaması’ denilen bir kanamaya yol açıyor.

Birçok kadın bu nedenle bu etkisiz tabletleri kullanmıyor. Böylece yaşayacakları sahte adet döneminden de kurtulmuş oluyorlar. Johns Hopkins Üniversitesi’nden üreme bilimi uzmanı James Segars The Atlantic’e verdiği röportajda kadınların hap yoluyla sahte kanamalara yol açmalarının sadece bir tasarım ürünü olduğunu ve bu kanamaların sağlık açısından herhangi bir işlevi olmadığını söyledi. “Bir hap tasarlarken, birçok kadına ne istediği soruluyor ve kadınlar hamile olmadıklarını doğrulayacak bir adet dönemi yaşamak istediklerini söylüyorlar,” diye ekledi.

Yani eğer istiyorsanız, bu hapları kullanmamanın sağlık açısından hiçbir mahzuru yok. Bunlar sadece hapı kullanan kişiye belirli bir güvence sağlaması için. Segars ayrıca, “Hapın bir aylık süreçte kullanılması oldukça güven verici ancak tabii ki şart değil” dedi.

Öncelikle regl döneminin oldukça korkunç ve ne yazık ki çok sık yaşanan bir durum olduğunu kabul etmeliyiz. İnsanlar diğer memelilere göre biraz daha şanssız çünkü çoğu diğer memeli regl dönemi geçirmiyor sayılır. Regl dönemi olan azınlık ise çok daha nadir bir periyoda sahip. Kadın kanamasının nedeni ise rahim içini döşeyenendometriumun dökülerek bir kanama ile rahimden vajinaya, oradan da dışarıya atılmasıdır.

Quora’dan evrimsel biyoloji yazarı Suzanne Sadedin, “Kucaklayıcı bir yapıdan ziyade, endometrium sadece en güçlü embriyoların hayatta kalabildiği ölümcül bir test alanıdır,”diyor. Ancak bu çakışan çıkarlar vücudun ölü ya da yarı hayatta olan bütün bu embriyolardan kurtulması gerektiği anlamına geliyor. “Daha gelişmiş primatlar için, çözüm, ölü ve yarı hayatta olan tüm embriyoların bulunduğu endometrium’un yüzeyinin tamamen değişerek sağlıklı bir hamileliğin oluşmamasını sağlamaktır.”

Bu evrimsel yıkım süreci beraberinde kadınlar için birçok problem getiriyor. Halsiz bırakan kramp ve migrenlere yol açıyor ya da regl döneminin gerektirdiği hijyenik koşullara her an sahip olamayan kadınları zor şartlar altında bırakıyor. Bütün bunlar adet dönemini es geçmenin neden bu kadar da muhteşem olduğunu bize gösteriyor. Her ne kadar bu dönemi geçiştirmenin rahmi kalınlaştıracağına dair söylendiler olsa da, hormonlar rahmin kalınlaşmasını engellediği için araştırmalara göre bu iddialar doğruyu teşkil etmiyor.

Kadın Sağlığı Uzmanı Alyssa Dweck bütün bu nedenler sebebiyle “kadınlar her ay regl olmak zorunda” diye bir tıbbi zorunluluk olmadığını söylüyor. Eğer kanama kadın için zor oluyorsa bu sisteme bir ayar çekmenin bir sakıncası yok.

Bu nedenle eğer kanamadan, ağrılardan ve sürekli tekrarlanan dönemlerden kaçınmak için hormonal çözümler arıyorsanız, bilimsel anlamda muhtemelen doğru yoldasınız.