T24 - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik, ''Bu seçim halkın iradesi ile Ergenekon arasında geçen bir seçim olacak. Ya Ergenekon kazanacak ya da biz kazanacağız'' dedi.



Çelik, AK Parti seçim bürosunu ziyaretinde yaptığı konuşmada, 12 Eylül 2010'daki referandumda tehdit, kaba kuvvet ve şiddete rağmen oyunu kullanan 200 bin Vanlı'yı yürekli adam ve kahraman olarak ilan ettiğini belirtti.





Çelik, şunları söyledi:



''İsmet Paşa'nın bir sözü var. Kendisini seversiniz ya da sevmezsiniz. Ama sözün kendisi güzeldir. 'Namuslu insanlar eğer namussuzlar kadar cesur olmazsa, bu memlekette hiçbir şey yapamayız.' Birilerinin sizi sevmemesi sizi üzmez. Hz Adem'den bu yana Hz Muhammed dahil olmak üzere herkesin sevdiği bir insan dünyaya gelmemiştir. Siz namusluysanız namussuzların sizi sevmemesi lazım. Siz dürüstseniz sahtekarların, Allah adamıysanız Allah düşmanlarının, iffet sahibiyseniz ırz düşmanlarının sizi sevmemesi lazım. Herkes bizi sevecek ve herkes bize oy verecek diye bir şey yok. Birileri fikrimizi ve ideolojimizi, birileri partimizin programını birileri de liderimizi veya adaylarımızı beğenmeyebilir. Biz buna şapka çıkarırız ve saygı duyarız. Demokrasi budur.''



Memleketin selameti, çocukların geleceği ve istikbali için AK Parti'nin daha uzun yıllar iktidarda kalması gerektiğini ifade eden Çelik, şöyle dedi:



''Biz Doğu ve Güneydoğu'nun Kürt çocuklarının kanı üzerinden siyaset yapmayı da şehitlerin kanı üzerinden siyaset yapmayı da bu millete yapılabilecek en büyük ihanet olarak görüyoruz. Hiç kimse ağlamasın, hiç kimsenin anası ağlamasın istiyoruz. Kan ve barut kokusu ile demokrasi, bir arada olmaz. Eğer bir yerde kaba kuvvet, şiddet, bir yerde magandalık varsa orada demokrasi olmaz. Benim arkadaşlarım seçim çalışmasına gidiyor; sen otobüsünü taşlayacaksın. Arkadaşlarım taziye ziyaretine gidiyor; sen orada magandalık yapacaksın. Benim arkadaşlarım köye gidiyor; sen yolunu keseceksin. Yakışır mı bu insanlara? Medeni insanlar medeni davranışlar sergiler. Biz barış içinde yarış olsun istiyoruz. En küçüğünden en büyüğüne kadar bütün siyasi partiler bizim rakibimizdir. Bağımsızlar da bizim rakibimizdir. Kimse bizim düşmanımız değil, düşmanlık zemininde siyaset yapmıyoruz.''



Bu seçimin, Nemrut'un, Hz İbrahim'i ateşe atarken gagasından su taşıyan kırlangıç kuşu gibi, herkesin tarafını belli edeceği bir seçim olacağını dile getiren Çelik, şunları söyledi:



''Eğitimden, adam gibi sağlıktan, bölünmüş yoldan, tarımsal kalkınmadan, hak ve özgürlüklerden, istihdamdan ve ekmeğin büyümesinden yana mıyız? Yoksa kandan, gözyaşından, cehaletten ve bağnazlıktan yana mıyız? 12 Haziran seçiminde buna oy vereceğiz. Zannetmeyin ki bu seçim AK Parti, CHP, MHP, BDP, arasında geçen bir seçimdir. Söylediklerimi yabana atmayın. Bu seçim halkın iradesi ile Ergenekon arasında arasında geçen bir seçimdir. Ya Ergenekon kazanacak ya da biz kazanacağız. Peki Ergenekon'a papuç bırakacak mıyız? Hayır. Bütün mesele budur.''







