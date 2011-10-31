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Yaşam

Ya dünyaya çarparsa

Saatte 37 bin kilometre hızla yaklaşan 20 milyon tonluk göktaşıyla çarpışma riski, 2012 veya 2013’te netleşecek.

31 Ekim 2011 02:00



 T24- Saatte 37 bin kilometre hızla yaklaşan 20 milyon tonluk göktaşıyla çarpışma riski, 2012 veya 2013’te netleşecek.





Hürriyet'in haberine göre, Mısır mitolojisinde kötülüğün simgesi, karanlıklar ve kaos tanrısı Apofis’in adı verilen, “Kıta Katili” lakabı takılan göktaşının Dünya’yı vurma ihtimali, bilim adamlarını harekete geçirdi. Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA) uzmanlarına göre 20 milyon tonluk, 300 metre çapında Apofis adlı göktaşı saatte 37 bin km hızla Dünya’ya yaklaşıyor. NASA’nın göktaşını durdurması için 25 yılı var.


2029’da çok yaklaşacak


Göktaşı, 2029’da 32 bin kilometre yakınımızdan geçecek. İzlediği yörünge gereği tekrar Dünya’ya yönelecek olan göktaşı, 13 Nisan 2036’da Dünya’ya çarpabilir. Bu olasılık 250 binde 1, fakat hesaplar kesin değil. NASA’dan, “Apofis’in nereye yöneleceğini tam olarak bilmiyoruz. Ama 2012’de ya da 2013’te tekrar görünür olunca belirleyebileceğiz” dedi.

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