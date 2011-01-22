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'Ya dinleyin ya da silah verin intihar edelim'

Diyarbakır'da görülen davada emekli Albay Cemal Temizöz "Ya bizi dinleyin, ya da bir silah verin intihar edelim" dedi.

22 Ocak 2011 02:00

T24 - Şırnak'taki faili meçhul cinayetlerle ilgili Diyarbakır'da görülen davada emekli Albay Cemal Temizöz "Ya bizi dinleyin, ya da bir silah verin intihar edelim" dedi.

Diyarbakır 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davada, dönemin Komando Bölük Komutanı Binbaşı Hasan Başkök tanık olarak dinlendi. Cizre'nin bir bölümünün kontrolünün, yapılan protokolle askere devredildiğini belirten Başkök, katıldıkları operasyonlarda bir çok kişiyi gözaltına alarak jandarmaya teslim ettiklerini söyledi. 

Sivil sorgu birimleri ile ilgili olarak "Sorguda çalışanlar resmi görevliydi, ancak sivil giyinirlerdi" diyen Başkök, faili meçhul cinayetlerde kullanıldığı öne sürülen beyaz otomobilin varlığını da kabul etti, ancak aracın envantere kayıtlı olmadığını belirtti. 

Başkök, JİTEM'le ilgili soruları ise, "Benim dönemimde JİTEM yoktu, ancak karakola gelen siviller vardı" şeklinde yanıtladı. 

Davada söz alan PKK itirafçısı Adem Yakin de, davanın terör örgütü PKK'yı aklamak için açıldığını ve örgütün işlediği cinayetlerin kendilerine mal edilmeye çalışıldığını iddia etti. 

Sanıklardan emekli Albay Cemal Temizöz ise, "Bizi dinleyin, dinlemiyorsanız bir silah verin, intihar edelim." dedi.  

Bir dönem cizre'de görev yapan İzmir Valisi Cahit Kıraç ile Antalya Vali Yardımcısı Ali Osman Bulgurlu'nun da tanık olarak dinlenmesine karar veren mahkeme, tahliye taleplerini reddetti. 



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