Ya çarpsaydı?

Dünya'yı geçen cuma küçük bir göktaşının yalnızca 14 bin kilometre mesafeden sıyırıp geçtiği ve astronomların bunu yalnızca 15 saat önce farkettikleri ortaya çıktı.



Astronomlar, ''2009 VA'' adı verilen 7 metre uzunluğundaki göktaşının (asteroid) geçen cuma (6 Kasım 2009) günü TSİ 23.30 sularında yalnızca 2 Dünya yarıçapı mesafeden geçtiğini söylediler.



Bunun Dünya'ya çarpmadan 3. en yakından geçen asteroid olduğu bildirildi.



Geçen cuma günü erken saatlerde göktaşını keşfeden ABD'deki Catalina Gökyüzü Gözlem Merkezi, durumu bildirdikten sonra Massachussetts eyaletindeki NASA'nın Jet Motorları Laboratuvarı'na bağlı Cambridge Yakın Dünya Gökcismi Program Ofisi derhal göktaşının ''kimliğini'' belirledi. Gökcismi için bir yörünge tarifi yapan astronomlar, göktaşının Dünya'ya çarpmayacağını hesapladılar.



9 Ekim 2008'de Dünya'dan yalnızca 6 bin kilometre uzaktan 1 metre uzunluğuda ve 31 Mart 2004'te de 6 bin 500 kilometre uzaktan 7 metre uzunluğunda birer göktaşı geçmişti. Yılda 2 kez bu boyutlarda bir göktaşı Dünya'nın bu denli yakınından geçiyor ve her 5 yılda bir bu büyüklükte bir göktaşı Dünya'ya çarpıyor.



Astronomlar, ''2009 VA'' adı verilen göktaşının, Dünya'nın atmosferine girdiğinde tamamıyla yanarak gökyüzünde bir ateş topuna dönüşeceğini ve çarptığında büyük bir hasar oluşturmayacağını düşünüyorlar.