Hürriyet yazarı Cengiz Semercioğlu, Milliyet yazarı Ali Eyüboğlu'nun "İzdivaç programları için kanun hükmünde kararname (KHK) çıkarılacak" iddiasıyla ilgili olarak "Evlilik programlarını tartışalım, iyi midir kötü müdür konuşalım ama beğenin beğenmeyin bir TV formatının Kanun Hükmünde Kararname’yle yasaklanma ihtimaline sıcak bakmayalım" dedi. Semercioğlu, "Bunun önünü bir kez açtığımızda yarın öbür gün pekala bir dizinin de 'Türk aile yapısına, örf ve adetlerine uymuyor' denerek KHK ile yasaklanması istenebilir" ifadesini kullandı.

Cengiz Semercioğlu'nun "Ya bir dizi KHK ile yasaklanırsa?" başlığıyla yayımlanan (14 Mart 2017) yazısı şöyle:

Evlilik programlarını tartışalım, iyi midir kötü müdür konuşalım ama beğenin beğenmeyin bir TV formatının Kanun Hükmünde Kararname’yle yasaklanma ihtimaline sıcak bakmayalım.



Ali Eyüboğlu dünkü Milliyet’te izdivaç programlarının KHK ile yasaklanmasının gündemde olduğunu duyurarak “Atılacak tek adım bu” diye yazdı.

Konuyla ilgili TBMM araştırma komisyonunun çalışmasının uzun süreceğini söyleyerek adeta yol gösterdi...

Aman diyeyim sevgili Ali, bu hiç alkışlanacak bir durum değil.

Bir kez KHK ile TV programı yasaklanmasının önünü açtığımızda bunun sonu gelmez...

Bugün tartışılan evlilik programı için KHK ile yasaklanmasını savunan sen, yarın tartışılan bir dizi KHK ile yasaklanmaya kalktığında ne yapacaksın?

Bunun önünü bir kez açtığımızda yarın öbür gün pekala bir dizinin de “Türk aile yapısına, örf ve adetlerine uymuyor” denerek KHK ile yasaklanması istenebilir...

O zaman ne diyeceksin?

Evlilik programları yanlış olabilir...

Ama unutma, yanlışın üzerine yanlışla gitmek en büyük yanlıştır...