Angelina Jolie ve Brad Pitt'in Bay ve Bayan Smith filminin setinde başlayan ilişkileri üzerinde kara bulutlar dolaşıyor. Magazin basınının taktığı adıyla Brangelina'nın evinden dışarıya sızan yeni haberlere göre Pitt, sevgilisine bir ultimatom verdi: "Ya benimle evlenirsin ya da bu ilişki biter!".



Çifte yakın bir kaynak OK dergisine yaptığı açıklamada Pitt, sevgilisine evlenmedikleri taktirde daha fazla çocuk istemediğini söyledi. Son olarak da Jolie'nin kendisiyle evlenmesini aksi halde ilişkilerinin sona ereceğini sert bir dille ifade etti.



Aynı kaynak, ünlü aktörün ancak evlendikten sonra daha fazla çocuk seçeneğini değerlendireceğini de sözlerine ekledi. Jolie ve Pitt'in yakın çevresi ünlü çiftin ilişkisinin son dönemlerde pek iyi gitmediğini söyleyerek "Pitt ancak evlendikleri taktirde herşeyin düzeleceğini düşündüğünü" ifade ediyor.



