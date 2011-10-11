Ya AB’ye girersek ne yaparız?



T24 - Çağnur Öztürk

TRT1’de yayınlanmaya başlayan Avrupa Avrupa dizisi şimdiye kadar izlediğim en başarılı sit-comlardan biri oldu.

Dizi, her şeyiyle başarılı

Tarık Ünlüoğlu, İpek Tuzcuoğlu, Selen Seyven, Durukan Çelikkaya, Emre Koparan, Durul Bazan, Zuhal Topal, Şehsuvar Aktaş, Burak Serdar Şanal, Kadir Çöpdemir, Simge Selçuk, Barış Refikoğlu, Zehra Evliya, Safiye Tomris Çetinel gibi oyuncuların olduğu çok başarılı bir castı var ve hepsinin performansı birbirinden iyi.





Sit-com yapmak, komedi yapmak drama çekmeye benzemez tempolu olmak zorundadır, ince zeka ürünü bir senaryo olmalıdır. Dramalarda planları istediğiniz kadar uzatabilirsiniz, izleyiciyi ağlatmak kolaydır.





Bu dizi de kesinlikle ince zeka ürünü olabilen sit-comlardan… Ülkemiz televizyonlarında az çıkan türden. Fethi Kantarcı, Saygın Delibaş, Barkın Şenüren birlikte yazıyorlar bu iyi senaryoyu…





Dizinin ilk bölümünde uzun uğraşlar sonucu Avrupa Birliği’ne kabul edilen Türkiye, yılbaşı gecesi 12’den itibaren resmen Avrupa Birliği üyesi olacak. Avrupa Birliği’nden Sorumlu Devlet Bakanı Egemen Bağış ise yıllardır beklenen bu haberi Koparan Ailesi’nin mütevazı evine konuk olup, bu evden yapılacak canlı yayınla tüm Türkiye’ye duyuracaktı ancak Gülbahar Koparan, aile sakinleri ve apartman sakinleriyle bir mücadeleye giriyor. Türkiye, Avrupa Birliğine giriyor ama Avrupa Apartmanı sakinleri el birliğiyle AB’nin dışında kalmayı başarıyorlar.





İlk bölümde rol alan Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, ''Avrupa Avrupa dizisi, Avrupa Birliği sürecini esprili, sempatik bir şekilde anlatarak milletimizi bu sürece ortak eden değerli bir platform. Ben de hiç düşünmeden 'Evet' dedim'' şeklinde belirtmişti.





Dizi ekibi rollerinin hakkını vermek için Avrupa Birliği müktesebatını epeyce çalışıyorlarmış ve diziyi de en çok erkekler izliyormuş. Tarık Ünlüoğlu’nun canlandırdığı karakterin de etkisi büyük bunda sanırım. Avrupa Birliği’ne karşı, kokoreç seven tır şoförü baba tiplemesi ve bu babanın kızıyla aralarında yaşananlar, çekişmeleri, diyalogları çok başarılı.





Bu aslında AB ile ilgili çekilen 2. dizimiz daha önce de senaryosunu Leman’dan Can Barslan ve Atilla Atalay’ın kaleme aldığı, yapımcılığını İlyas İlbey’in, yönetmenliğini Kartal Tibet’in üstlendiği başrollerini Yasemin Yalçın, Ferdi Akarnur, Seray Sever, Ruhi Sarı, Misak Toros ve Belgin Erdoğan’ın paylaştığı AB Yolları Taştan dizisi Star TV’de ekrana gelmişti. AB üyeliği öncesini konu alıyordu ama uzun ömürlü olamamıştı.





Dizide; AB, Türk insanını gözlemlemek ve onların uyum sürecine, ne kadar hazırlıklı olduğunu yerinde denetlemek amacıyla birliğe bağlı 15 ülkeden 15 ayrı denetçi Türkiye’ye göndererek ve çeşitli ailelerin yanına yerleştirerek bir süre onlarla beraber yaşamalarını sağlıyordu.



İzleyici de seçilen bir ailenin bu süreçte yaşadıklarını, böylece Türk aile yapısını görüyordu net bir

biçimde. Avrupa Avrupa’da da Türk aile yapısını keskin bir şekilde görüyoruz ama burada daha enteresanı AB’ye girdikten sonra neler yaşayabileceğimizi görüyoruz. Yani ya AB sesimizi duyarsa, ya AB’ye girersek neler yaparız durumu. Tekdüze dramalardan sıkılan izleyiciler için güzel bir alternatif, A’dan Z’ye başarılı bir sit-com, bize bizi anlatan bir dizi.













