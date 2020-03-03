"Y ve Z kuşağı sektörü etkiledi; otellerde 'her şey dahil' sistemin sonuna gelindi"

Sözcü'den Sayime Başçı'nın haberine göre Ipsos araştırma şirketi tarafından hazırlanan “Turizm ve Trendler Araştırması”, sektörün büyük bir dönüşümün eşiğinde olduğuna işaret ederken, özellikle 10 yıl sonra iş hayatını ve ekonomik özgürlüğünü tamamen elde edecek olan Z jenerasyonunun tüm denklemi değiştireceğine dikkat çekildi. “Antalya ve çevresinde 450'ye yakın her şey dahil sistemli, paket turlara dayalı turizm yapılanmasının yeni taleplerle kendisini geliştirmesi için son 10 yıl kaldı diyebiliriz. Ayrıca turizmin deneyim odaklı 81 ile yayılması için atılacak adımlarda da zaman daralıyor” ifadelerine yer verilen raporda, yeni dönem turizm trendlerinde sosyal medyanın büyük bir ağırlığının olduğu vurgulandı. Raporda, gelecek dönemler için paket tur ile alınmış, rehber turlarla düzenlenmiş 5 yıldızlı otellerin yerini yeme içme deneyiminin ağırlıkta olduğu festival ve sanat etkinliklerine yer veren bireysel seyahatlerin olduğu seçeneklerin alacağına dikkat çekildi.

Raporda, “turizm ve seyahat acentaları” kapsamında seri dataların irdelenmesi ve iş insanları ile yapılan görüşmeler ile derlenen 140 ülkenin turizm açısından değerlendirildiği bir araştırmanın sonuçlarına da yer verildi. Araştırmada Türkiye, güvenlik açısından 125'inci, insan kaynakları açısından 97'nci, çevresel sürdürebilirlik açısından 126'ncı sırada konumlandırılıyor. Bunun dışında havaalanı altyapısı açısından 20, kültürel kaynaklar açısından 17'nci sırada yer alan sektörün, büyüme açısından karnesinin zayıf olduğuna işaret ediliyor.

Avrupalı tatile 2 bin Euro ayırıyor

Rapora göre Türkiye'de her 5 kişiden 1'i yurt içinde tatil yaparken bu rakam Antalya'da 5 kişiden 3'ü seviyesinde. Avrupalı bir turist tatil için ortalama 2 bin Euro bütçe ayırıyor ancak tamamını harcamıyor. Tüm dünyada toplam turist sayısı 1.5 milyara ulaşırken, Fransa, 90 milyondan fazla ziyaretçiyle en çok ziyaret edilen ülke. İspanya ise 83.8 milyonla Fransa'yı takip ediyor. Turizmi en çok gelişen ülkeler sıralamasında Türkiye yüzde 14 ile 13'üncü sırada. Myanmar yüzde 40 ile ilk sırada. Porto Riko da yüzde 31.2 ile ikinci sırada yer alıyor.

Turizm, otel duvarlarının arasına sıkıştı

Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği (TTYD) ve Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) tarafından hazırlanan “Turizmde Dönüşüm Senaryoları” adlı çalışmada 5 yıldızlı tesislerdeki yığılmaya dikkat çekilerek, şu tespitlere yer verildi:

“Ülkemizdeki turizm belgeli yatak kapasitesinin yüzde 54'ü 5 yıldızlı tesislere yığılmış vaziyette. Başta Antalya olmak üzere kıyılarımızda turizm faaliyeti resort tesislerin duvarları arasında sıkışmaktadır. Bu açıdan ‘her şey dahil' in neden değil sonuç olarak görülmesi gereklidir.”