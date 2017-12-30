T24 LogoT24 Logo
Dünya

Y kuşağına şimdiye kadar görülmüş en büyük miras kalacak

Deniz Kılınç / İstanbul, 30 Aralık (DHA) - İngiltere'de yapılan bir araştırmanın sonuçlarına göre, "y kuşağı" şimdiye kadarki en büyük "miras patlamasını" yaşayacak

30 Aralık 2017 16:55

Deniz Kılınç / İstanbul, 30 Aralık (DHA) - İngiltere\'de yapılan bir araştırmanın sonuçlarına göre, \"y kuşağı\" şimdiye kadarki en büyük \"miras patlamasını\" yaşayacak.
Resolution Foundation isimli araştırma şirketinin yayınladığı rapora göre, savaş sonrası doğan kişilerin torunları olan y kuşağı, şimdiye kadar savaş sonrası bir dönemde herhangi bir kuşağın yaşadığı en büyük miras patlamasını yaşayacak.
Düşünce kuruluşu y kuşağının 17 ve 35 yaş aralığındaki kişiler olarak tanımlarken Resolution Foundation 2035 yılına kadar savaş sonrası doğan kişilerin varlıklarının zamanla artacağını ve böylece y kuşağının yaklaşık olarak 60\'lı yaşlarında büyük bir miras devralacağını açıkladı.
Raporda genç yetişkinlerinin yarısından fazlasının ailesinde anne veya babaya ait bir mülkiyete sahip olduğu belirtilirken şu anki duruma bir karşılaştırma olarak 1930\'larda doğan kişilerin yalnızda yüzde 38\'inin anne veya babasına ait bir mülkiyeti olduğu söylendi.
Resolution Foundation analisti Laura Gardiner, \"İngiltere\'deki birçok eski kuşak insan on yıllar içinde varlıklardaki artışlardan büyük bir şekilde yararlandı. Y kuşağı yetişkinleri kendi varlıklarını kurma ve yönetmede eski kuşaklara göre daha az başarı sağlasa da, miras devralmada oldukça büyük bir patlamaya yaşayacak\" dedi. (Fotoğraflı)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Deniz KılınçAralık DHAResolution FoundationDüşünceRapordaLaura GardinerFotoğraflı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Çin'de yaşayan Akademisyen Nurettin Akçay: Herkes tedirgin, sokaklar bomboş, hayat...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

Erkekler en çok bu pozisyonlarda penisini kırıyor!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24