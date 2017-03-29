XJAZZ Festivali, nisanda İstanbul ve Ankara’da

Berlin'in en önemli güncel müzik festivallerinden XJAZZ Festivali, üçüncü kez Türkiye'de.

Geçtiğimiz yıllarda caz severlerin yoğun ilgi gösterdiği festival, 12- 15 Nisan tarihleri arasında İstanbul ve Ankara'da gerçekleşecek.

Müzik tutkunlarını yeni ve çağdaş müziklerle buluşturacak festival, Türkiye’den de 20’nin üzerinde caz sanatçısını konuk ediyor.

Kabak & Lin tarafından, Goethe-Institut İstanbul desteğiyle İstanbul’da, peoplexpeople tarafından Ankara’da düzenlenen XJAZZ Festival, caz müziğinin kapsayıcı ve birleştirici özelliğinden faydalanarak dünyanın çeşitli ülkelerinden müzisyenleri bir araya getiriyor. Festivalin gelecek yıllarda farklı şehirlerde de düzenlenmesi planlanıyor.

Festivalin programı şöyle:

İstanbul

12.04.2016 Çarşamba

Martin Kohlstedt @ Akbank Sanat

ÄTNA, Önce: RAIN LAB (İdil Meşe & Da Poet) @ Borusan Sanat

Taner Akyol Trio ft. Kaan Bulak @ Zorlu PSM Studio

Yürüyen Merdiven ft. Kristian Lind @ Nardis Jazz Club

Tamer Temel ‘Serbest Düşüş’ @ Kaset Mitanni

İstanbul’dan @ 60m2

13.04.2016 Perşembe

Chassol – Big Sun @ Zorlu PSM Studio

Esra Kayıkçı ft. Sebastian Studnitzky @ Nardis Jazz Club

Nihil Piraye @ Peyote

Lopenstraat / Mikado @ kargART

Birds Ensemble / Take the A.I.D Train Plays Monk @ Kaset Mitanni

14.04.2016 Cuma

Guillaume Perret Solo ft. Volkan Öktem @ Salon

İstanbul x Berlin Ensemble ft. Elif Çağlar-Muslu, Sebastian Studnitzky, Ediz Hafızoğlu, Matthew Hall, Tobias Backhaus @ Zorlu PSM Stüdyo

Kraak & Smaak Soundsystem @ KLEIN

Deniz Taşar ‘Uykuda Bir Bulut’ @ Karga

Kaan Bulak (Liveset) & Ozan Maral (DJ Set) @ Arkaoda

15.04.2016 Cumartesi

Grandbrothers @ Babylon Bomonti

Çağrı Sertel ‘Instant’ ft. Volkan Öktem, Volkan Hürsever, Sarp Maden, Engin Recepoğulları Albüm Lansman @ Babylon Bomonti

Lycian Trio (Korhan Futacı, Ediz Hafızoğlu, Çağlayan Yıldız), Önce: Efe Demiral Solo ‘Inside Out’ @ Peyote

Önder Focan ‘Funkbook’ & Şallıel Bro’s ft. Sebastian Studnitzky, Sonra: İpek İpekçioğlu ft. Petra Nachtmanova & Ceyhun Kaya @ Kadıköy Sahne

Ankara

12.04.2016 Çarşambe

Ishmael (Live) @ Pixel

Sebastian Studnitzky Trio @ June Pub

Lycian Trio (Korhan Futacı, Ediz Hafızoğlu, Çağlayan Yıldız) @ Siyah Beyaz

13.04.2016 Perşembe

Ankara x Berlin Ensemble @ IF Performance Hall

14.04.2016 Cuma

LAHZA (Cenk Erdoğan, Mehmet İkiz) @ Voodoo Blues

The Drifter @ Kite

15.04.2016 Cumartesi

Kraak & Smaak Soundsystem @ Pixel

Guillaume Perret Solo ft. Onur Ertem @ 6:45

Songs From A Breeze @ Federal Cafe

XJAZZ Istanbul Facebook Etkinlik Sayfası

https://www.facebook.com/events/1782581728670474/

XJAZZ Ankara Facebook Etkinlik Sayfası

https://www.facebook.com/events/1834213993503548/