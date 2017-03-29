XJAZZ Festivali, nisanda İstanbul ve Ankara’da

Berlin'in en önemli güncel müzik festivallerinden XJAZZ Festivali, üçüncü kez Türkiye'de.
Geçtiğimiz yıllarda caz severlerin yoğun ilgi gösterdiği festival, 12- 15 Nisan tarihleri arasında İstanbul ve Ankara'da gerçekleşecek.
Müzik tutkunlarını yeni ve çağdaş müziklerle buluşturacak festival, Türkiye’den de 20’nin üzerinde caz sanatçısını konuk ediyor.
Kabak & Lin tarafından, Goethe-Institut İstanbul desteğiyle İstanbul’da, peoplexpeople tarafından Ankara’da düzenlenen XJAZZ Festival, caz müziğinin kapsayıcı ve birleştirici özelliğinden faydalanarak dünyanın çeşitli ülkelerinden müzisyenleri bir araya getiriyor. Festivalin gelecek yıllarda farklı şehirlerde de düzenlenmesi planlanıyor.
Festivalin programı şöyle:
İstanbul
12.04.2016 Çarşamba
Martin Kohlstedt @ Akbank Sanat
ÄTNA, Önce: RAIN LAB (İdil Meşe & Da Poet) @ Borusan Sanat
Taner Akyol Trio ft. Kaan Bulak @ Zorlu PSM Studio
Yürüyen Merdiven ft. Kristian Lind @ Nardis Jazz Club
Tamer Temel ‘Serbest Düşüş’ @ Kaset Mitanni
İstanbul’dan @ 60m2
13.04.2016 Perşembe
Chassol – Big Sun @ Zorlu PSM Studio
Esra Kayıkçı ft. Sebastian Studnitzky @ Nardis Jazz Club
Nihil Piraye @ Peyote
Lopenstraat / Mikado @ kargART
Birds Ensemble / Take the A.I.D Train Plays Monk @ Kaset Mitanni
14.04.2016 Cuma
Guillaume Perret Solo ft. Volkan Öktem @ Salon
İstanbul x Berlin Ensemble ft. Elif Çağlar-Muslu, Sebastian Studnitzky, Ediz Hafızoğlu, Matthew Hall, Tobias Backhaus @ Zorlu PSM Stüdyo
Kraak & Smaak Soundsystem @ KLEIN
Deniz Taşar ‘Uykuda Bir Bulut’ @ Karga
Kaan Bulak (Liveset) & Ozan Maral (DJ Set) @ Arkaoda
15.04.2016 Cumartesi
Grandbrothers @ Babylon Bomonti
Çağrı Sertel ‘Instant’ ft. Volkan Öktem, Volkan Hürsever, Sarp Maden, Engin Recepoğulları Albüm Lansman @ Babylon Bomonti
Lycian Trio (Korhan Futacı, Ediz Hafızoğlu, Çağlayan Yıldız), Önce: Efe Demiral Solo ‘Inside Out’ @ Peyote
Önder Focan ‘Funkbook’ & Şallıel Bro’s ft. Sebastian Studnitzky, Sonra: İpek İpekçioğlu ft. Petra Nachtmanova & Ceyhun Kaya @ Kadıköy Sahne
Ankara
12.04.2016 Çarşambe
Ishmael (Live) @ Pixel
Sebastian Studnitzky Trio @ June Pub
Lycian Trio (Korhan Futacı, Ediz Hafızoğlu, Çağlayan Yıldız) @ Siyah Beyaz
13.04.2016 Perşembe
Ankara x Berlin Ensemble @ IF Performance Hall
14.04.2016 Cuma
LAHZA (Cenk Erdoğan, Mehmet İkiz) @ Voodoo Blues
The Drifter @ Kite
15.04.2016 Cumartesi
Kraak & Smaak Soundsystem @ Pixel
Guillaume Perret Solo ft. Onur Ertem @ 6:45
Songs From A Breeze @ Federal Cafe
XJAZZ Istanbul Facebook Etkinlik Sayfası
https://www.facebook.com/events/1782581728670474/
XJAZZ Ankara Facebook Etkinlik Sayfası
https://www.facebook.com/events/1834213993503548/