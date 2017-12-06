XJAZZ festivali 4’üncü yılında İstanbul, Ankara ve İzmir’de

Orhan SENCER / İSTANBUL, (DHA) - BERLİN’in ünlü müzik festivallerinden XJAZZ’in Türkiye ayağı 4’üncü kez dinleyiciyle buluşacak.

Geçtiğimiz yıllarda da yoğun bir ilgiyle takip edilen festival, 11 - 15 Nisan 2018 tarihleri arasında İstanbul, Ankara ve İzmir’de gerçekleşecek. Festivalin bu kez odak noktalarından birisi, her üç şehirde düzenlenecek XJAZZ Lab çatısı altındaki atölye çalışmaları ve paneller olacak.

Festivalde Anadolu’nun Kayıp Şarkıları, Peter Broderick ve Federico Albenese\'nin de aralarında olduğu farklı türleri harmanlayan birçok müzisyen yer alıyor. Festival programının tamamının ise yakında açıklanacağı belirtildi.

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