Xiomara Castro, Honduras'ın ilk kadın Devlet Başkanı oldu

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Güney Amerika ülkesi Honduras'ta yapılan devlet başkanlığı seçimlerinde iktidar partisinin yenilgiyi kabullenmesinin ardından Xiomara Castro ülkenin ilk kadın Devlet Başkanı oldu.

İktidardaki Honduras Ulusal Partisi'nin devlet başkanı adayı Nasry Asfura, pazar günü yapılan oyların yarısı sayılmışken Castro'yu arayıp tebrik ettiğini belirtti.

Oyların yüzde 52'si sayılmışken eski first lady Castro geçerli oyların yüzde 53'ünü, Asfura ise yüzde 34'ünü almıştı.

Muhafazakar aday Asfura, daha sonra halkın önünde de Castro'yu tebrik etti ve görevinde başarılar diledi. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken de Castro için bir tebrik mesajı yayımladı.

Castro, Asfura'nın çekilmesinin ardından Twitter üzerinden, "Halkım! Sizi yüzüstü bırakmayacağım" paylaşımında bulundu.

2017'de yapılan devlet başkanlığı seçimlerinin sonuçları konusunda yaşanan anlaşmazlıklar Honduras genelinde protestolara sebep olmuş ve 23 kişinin ölümüyle sonuçlanmıştı. Birçok Honduraslı, benzer bir dönem yaşanmasından çekiniyordu.