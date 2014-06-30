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Bilim / Teknoloji

Xiaomi’nin akıllı telefonu 1 saniyede 10 bin adet sattı

Xiaomi’nin Tayvan’da satışa sunduğu Redmi Note model akıllı telefonu 1 saniyede 10 bin adet sattı

30 Haziran 2014 14:38

Xiaomi'nin geçtiğimiz aylarda duyurduğu ilk büyük ekranlı akıllı telefonu Redmi Note, Tayvan'da satışa sunuldu. Sadece 167 dolardan satışa sunulan akıllı telefon Tayvanlı kaynaklardan edinilen bilgiye göre 1 saniye içerisinde 10.000 adet satmayı başardı. Birçok kullanıcı henüz ana sayfa yüklenirken, Redmi Note'ın tükendiği uyarısıyla karşılaştı konuyla ilgili tepkilerini ortaya koydu.

5.5-inç büyüklüğünde HD çözünürlüklü ekranla donatılan akıllı telefon, hatırlanacağı üzere kısa süre içerisinde Çin'de satışa sunuldu ve 34 dakikada 100.000 adet satmayı başardı 1.4GHz frekans hızında çalışan 8 çekirdekli MediaTek MT6592 işlemci ve Mali-450 GPU'dan gücünü alan akıllı telefon AnTuTu kriter testinden 28.000 puan alarak hiç de fena olmayan bir skorun altına imza attı.

Redmi Note akıllı telefonun diğer özelliklerinden söz edecek olursak; 2GB RAM, 16GB dahili depolama, microSD kart desteği, 13MP arka kamera, Android 4.2.2 Jelly Bean tabanlı özel MIUI arayüz ve 3.200mAh kapasiteli pil.

Xiaomi yılın son çeyreğinde ülkemizde satış faaliyetlerine başlayacak.

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