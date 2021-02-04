Xiaomi, Türkiye'de kuracağı 30 milyon dolarlık tesisle akıllı telefon üretecek

Akıllı telefon üretiminde dünyanın en popüler markalarından olan Xiaomi, 2021 yılının ilk çeyreği sona ermeden 30 milyon dolarlık yatırım ile Türkiye’de akıllı telefon üretimine başlamayı planlıyor. Toplamda 2000 kişiye istihdam sağlayacak olan üretim tesisi, yıllık 5 milyon akıllı telefon üretim kapasitesine sahip olacak.

Konuyla ilgili olarak açıklamalarda bulunan Xiaomi Türkiye Müdürü Usher Liu, “Xiaomi ailesi olarak 2019 yılında Türkiye'de başlayan yolculuğumuzun bizi bu noktalara getirmesinden büyük gurur duyuyoruz. Bizi ilk günden bu yana kucaklayarak, Türkiye'nin bir numaralı akıllı telefon markası yapan ve en sevilen teknoloji markalarından biri olarak benimseyen Türk halkına teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

Bulundukları her bölgede katma değer yaratmayı hedeflediklerini ifade eden Liu, “Bu sebeple Türkiye'nin üretim yapacağımız dördüncü ülke olmasından dolayı çok mutluyuz. Bizim için en değerli pazarlardan biri olan Türkiye'de yatırımlarımıza hız kesmeden devam ederek çalışmalarımızı her zaman bir adım öteye taşımayı arzu ediyoruz. Yaklaşık 14 bin metrekare arazi üzerine kurulu fabrikamızla Türkiye’de üretime başlayacak olmaktan duyduğumuz heyecanı paylaşmak isterim” şeklinde konuştu.

Üretime ev sahipliği yapacak olan Salcomp’un Avrupa Direktörü David Chang ise, “Türkiye'ye yeni teknolojiler kazandırabilmek ve Türk üreticisini pazarda bir adım daha öne taşıyabilmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ülke ekonomisine katkı sağlamayı hedeflediğimiz bu yatırım hepimiz için bir başlangıç. Bu topraklarda daha büyük işlerin altına imza atacak olmaktan mutluluk duyuyoruz” dedi.