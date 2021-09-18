Xiaomi Salcomp'ta sözlü mutabakat: İşten çıkarılan işçiler geri alınacak

Xiaomi Salcomp yönetimi ile Türk Metal Genel Merkezi arasındaki görüşmelerde sözlü mutabakat sağlandı. İşten atılan işçilerin işe iade edileceği toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin 1 Ekim itibariyle başlayacağı aktarıldı. Görüşmelere katılan Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak'ın konuşmasını Türk Metal Sendikası İstanbul 1 No'lu Şube Başkanı Mehmet Ali Akman okudu.

İşten atılan işçiler işe iade edilecek

Evrensel'in haberine göre, Salcomp yönetimi ile görüşen Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak'ın açıklamalarını aktaran Türk Metal Sendikası İstanbul 1 No'lu Şube Başkanı Mehmet Ali Akman, "Salcomp Xiaomi işvereni ile 15 Eylül 2021 günü yaptığımız görüşmenin ardından, kendilerine anlaşmak için sunduğumuz koşullar, bugün -18 Eylül 2021- işveren tarafından kabul edilmiştir. İşveren Türk Metal’e üye olmaları nedeniyle işten çıkarılan tüm arkadaşlarımıza yeniden işbaşı yaptıracaktır" dedi. İşten atılan işçilerin işe dönüş koşullarını belirlemek için 21 Eylül Salı günü yeniden görüşüleceğini söyleyen Akman, "Üyelerimiz Cumartesi ve Pazar günlerini evlerinde dinlenerek geçirecek, Pazartesi günü yeniden işyeri önünde toplanılacak, salı günü anlaşma kesinleşene kadar eyleme devam edilecektir" diye konuştu.

Toplu iş sözleşmeleri görüşmeleri 1 Ekim'de başlayacak

Salı günü anlaşma sağlanması durumunda işçilerin kesin olarak işe başlayacağını aktaran Akman, "Bir diğer koşulumuz olan, sendikal haklara saygı gösterilmesi, sendikal baskı yapılmaması ve yetki itirazının geri çekilmesi de işveren tarafından kabul edilmiştir. İşveren yetki itirazını çekmek üzere salı gününden sonra hemen başvurusunu yapacak ve toplu iş sözleşmesi süreci 1 Ekim 2021 gününden itibaren başlayacaktır. Toplu iş sözleşmesinden, bu tarihe kadar üye olanlar yararlanacaktır" ifadelerini kullandı. Türk Metal Sendikası tarafından 1000 lira destek verileceğini söyleyen Akman, "İşten atılan üyelerimize, işsiz kaldıkları her gün için 100 TL olmak üzere, ayrıca bir destek ödemesi yapılacaktır" dedi.