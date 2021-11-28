Xiaomi Pekin'de elektrikli araba fabrikası kuracak

Xiaomi Pekin’de yıllık 300 bin araç üretim kapasitesine sahip elektrikli araba fabrikası kuracağını duyurdu. Fabrikanın inşası iki aşamada gerçekleşecek ve şirketin otomobil biriminin satış ve araştırma ofisi de burada yer alacak.

Dünya'nın aktardığına göre Xiaomi, mart ayında yeni elektrikli araba iştirakine 10 yılda 10 milyar dolarlık yatırım yapacağı taahhütünde bulunmuştu. Şirketin elektrikli araba iştiraki için gerekli başvuru prosedürü ağustos ayında tamamlanmıştı.

Apple ve Foxconn gibi şirketler de artan iklim değişikliği endişelerinin elektrikli araçlara olan talebi körükleyeceğine dair beklentilerle elektrikli araç üreteceklerini duyurmuşlardı.