Xiaomi'nin Türkiye'de cep telefonu üretimi yapacak olan fabrikası açıldı

Çinli teknoloji şirketi Xiaomi, küresel partneri Salcomp ile Türkiye'de cep telefonu üretimi yapacak fabrikasını üretime açtı.

Şirketten yapılan açıklamada, yılda 5 milyon adet akıllı telefon üretim kapasitesine sahip olacak İstanbul Avcılar fabrikasının 2 bin kişiye istihdam sağlayacağı ve yatırım bedelinin 30 milyon dolar olduğu ifade edildi.

Açılışıa Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan video mesajla katıldı. Xiaomi Global Başkanı Shou Zi Chew, Salcomp Avrupa Direktörü David Chang, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Sanayi ve Ticaret Bakan Yardımcıları Mehmet Fatih Kacır, BTK Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu ve diğer yetkililer fabrikanın açılış kurdelesini birlikte kestiler.

Tesiste yılda beş milyon adet akıllı telefonun seri üretime gireceği belirtilirken, 14 bin metrekare alana sahip fabrika Firüzköy Bulvarı, Üniversite Mahallesi'nde yer alıyor. Şirket burada daha çok giriş seviye akıllı telefonlar üretmeyi amaçlıyor.