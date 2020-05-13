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Xiaomi'nin CEO'su Lei Jun'un iPhone kullandığı ortaya çıktı

13 Mayıs 2020 21:29

Çinli teknoloji üreticisi Xiaomi'nin CEO'su Lei Jun'un iPhone kullandığı ortaya çıktı.

Lei Jun’un sosyal paylaşım sitesi Weibo’da yaptığı paylaşımda kullandığı cihazın iPhone olduğu da ortaya çıktı.

Gelen tepkilerin ardından Xiaomi CEO’su Lei Jun, iPhone ile yaptığı paylaşımı sildi. Jun aynı paylaşımı daha sonra Xiaomi Mi 10 Pro ile yaptı.

Lei Jun başına gelen bu durum, daha önce Huawei ve Realme yöneticilerinin başına da gelmiş, söz konusu şirketlerin CEO’larının da iPhone kullandığı ortaya çıkmıştı.

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