Xiaomi, küresel akıllı telefon satışlarında Apple'ı geride bıraktı

Analiz firması Canalys'ın 2021'in ikinci çeyreğine ait raporuna göre Xiaomi, Apple'ı geride bırakarak akıllı telefon satışlarında ikinci sıraya otururken zirvenin sahibi ise hâlâ Samsung.

Şirketin yayımladığı 2021 ikinci çeyrek rakamlarına göre Xiaomi, küresel akıllı telefon sevkiyatlarında Çinli şirket Xiaomi, Apple'ı geçerek 2. sıraya oturdu. Zirvedeyse Güney Kore merkezli bir başka teknoloji devi Samsung oturuyor.

Son dönemlerde odağını fiyat/performans cihazlardan amiral gemisi modellerine kaydıran Xiaomi, çeyreklik dönemde yıllık bazda yüzde 83 gibi bir büyüme sergiledi. Bu büyümeyle Apple'ın önüne geçen şirket, mevcut durumda küresel akıllı telefon pazarının yüzde 17'sini elinde tutuyor.

Yaşanan bu artış, Xiaomi'yi küresel pazarda Samsung'un hemen arkasında 2. sıraya koydu. Yıllık bazda yüzde 15 büyüme kaydeden Samsung ise toplam pazarın yüzde 19'una hâkim durumda. Bu noktada Koreli üretici, pazardaki yerini yıllardır korusa da rakipleri her geçen gün güç kazanıyor.

Xiaomi'nin hemen altında, üçüncü sıradaysa Apple yer alıyor. Pazarın artık demirbaşı haline gelen şirket, yıllık bazda yalnızca yüzde 1 oranında artış gösterse de küresel pazarın yüzde 14'üne sahip. Apple'ı ise her ikisi de yüzde 10'luk pazar payına sahip olan Çinli şirketler OPPO ve Vivo takip ediyor.

Canalys'e göre agresif fiyatlandırma, Xiaomi'nin başarında büyük önem teşkil ediyor. Özellikler Samsung ve Apple'ın yüksek fiyatlı ürünleri göz önünde tutulduğunda Xiaomi, birçok ülke ve bölgede pazarın en önemli oyuncularından biri haline gelmiş durumda.