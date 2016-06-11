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Spor

Xhaka kardeşler, EURO 2016'da karşı karşıya geldi

Basel forması giyen Taulant Xhaka Arnavutluk adına, Premier Lig ekibi Arsenal'a transfer olan Granit Xhaka ise İsviçre adına mücadele etti

11 Haziran 2016 20:44

Fransa'da başlayan 15. Avrupa FutbolŞampiyonası ikinci gününde ilk kez iki kardeş karşı karşıya oynadı. Basel forması giyen Taulant Xhaka Arnavutluk adına, Premier Lig ekibi Arsenal'a transfer olan Granit Xhaka ise İsviçre adına mücadele etti.

Twitter üzerinden bir mesaj paylaşan Granit Xhaka, "Kardeşimle her şeye rağmen her zaman birlikte durduk. İlk kez sahada karşı karşıya geleceğiz ve umarım son kez olacak. 90 dakika boyunca rakip olduğumuzda bile birlikte olduğumuzu dünyaya göstereceğiz. Bu maç aramıza girmeyecek. Başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

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