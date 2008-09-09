Xerox'tan 3D baskı teknolojisi

DirectX 11 geliyor

Xerox, dokümanları basmadan, basılmış hallerini üç boyutlu (3D) gösteren bir yazılım teknolojisi geliştirdiğini duyurdu.Xerox'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, yeni doküman görüntüleme teknolojisi, baskıya hazır bir dokümanın; farklı tip ve ebatlardaki basılı hallerini ekran üzerinde 360 derecelik bir görüntüyle gösteriyor. Xerox'un yeni keşfi, hali hazırda prova baskı ile görülebilen katlama, kesim, cilt ve sayfa düzeni hatalarının daha hızlı ve maliyet yaratmadan giderilebilmesini sağlayacak.Xerox'un 3D Document Visualization adını verdiği ve yakın bir zamanda kullanıma sunulacak bu teknoloji, firmanın New York ve California'daki araştırma merkezlerindeki bilim adamları tarafından geliştirildi.