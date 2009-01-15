'Xbox' cinneti!

ABD'de 17 yaşındaki bir genç, Xbox oyun konsolunu kendisinden alan ve oyun oynamasını yasaklayan ebeveynlerini başlarından vurdu.



Wellington kentinde meydana gelen olayda Daniel Petric adlı genç, hergün uzun saatlerini geçirdiği Xbox'ını odasından alarak bodrum katındaki dolaba kilitleyen ebeveynlerini, babasının tabancasıyla vurdu.



Olayda anne Susan Petric hayatını kaybederken, baba Mark yaralandı.



'Sürprizim var' demiş



Olay günü, babasının konsolla aynı dolapta duran tabancasını alan Petric, ifadesinde, salonda oturan ebeveynlerinin yanına gelerek gözlerini kapatmalarını, çünkü onlara bir sürprizi olduğunu söylediğini belirtti.



Durumdan şüphelenmeyen Susan ve Mark Petric gözlerini kapadığı anda oğulları arkasında sakladığı silahı 2 el ateşledi.



Petric, daha sonra tabancayı babasının eline tutuşturarak, olaya cinayet ve intihar süsü vermeye çalıştığını da itiraf etti.



Evden kaçarken yanına sadece favori video oyunu 'Halo 3'ün CD'sini alan Petric, kısa süre sonra polis tarafından yakalandı.



Önceki gün görülen davada Petric'in avukatı, genç müvekkilinin oyun bağımlısı olduğunu, bazen günde 17-18 saatini oyun oynayarak geçirdiğini, bu nedenle de psikolojik sorunları olduğunu öne sürerek birinci derece cinayet suçundan yargılanamayacağını iddia etti.



Buna karşın hakim, her ne kadar oyun bağımlısı olsa da Petric'in akıl sağlığının yerinde olduğunu ve cinayeti bilinçli bir şekilde planladığını belirterek savunmanın talebini reddetti.



Petric'in suçlu bulunması halinde ömür boyu hapis cezasına çarptırılması bekleniyor.

