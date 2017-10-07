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Dünya
Deutsche Welle

Xavier fırtınası: 10 bin kişiye elektrik verilemiyor

Almanya'nın kuzeyini vuran fırtına sonucu 7 kişi hayatını kaybetti. Çok sayıda tren seferi iptal edildi. Uçak seferleri rötarlı yapıldı.

07 Ekim 2017 03:23

Almanya'nın özellikle kuzey bölgelerinde etkili olan şiddetli fırtına ve yağış sonucunda 10 bin kişiye elektrik ulaştırılamıyor.

Kuvvetli bir fırtınanın Almanya'nın kuzeydoğusunda yer alan Mecklenburg-Vorpommern eyaletini etkilemesinin ardından bölgedeki 10 bine yakın kişinin elektrikten mahrum olduğu bildirildi.

Perşembe günü en yüksek seviyede seyreden fırtına sırasında elektrik kesintisi yaşayan insanların sayısının 35 bin civarındaydı.

Xavier olarak da bilinen fırtına sonucunda en az 7 kişi hayatını kaybetti.

Hayatını kaybedenler arasında bir gazeteci de bulunuyor.

Internationale Politik ve Berlin Policy Journal yayınlarının 54 yaşındaki Genel Yayın Yönetmeni Sylke Tempel, Berlin'de Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel'in de katıldığı bir toplantıdan geri dönerken bir ağacın çarpması sonucunda hayatını kaybetti.

Tempel haricinde bir kamyon şoförü, Mecklenburg-Vorpommern eyaletinde bir ağacın aracının üstüne devrilmesiyle hayatını kaybetmişti. Hamburg'da da bir kadın yine bir ağacın altında kalarak yaşamını yitirmişti.

Alman meteoroloji kurumuna göre Xavier fırtınasının saatteki hızı yer yer 180 km'yi buldu.

Fırtına sebebiyle tren seferleri iptal edilirken, uçak seferleri de rötarlı olarak yapılabildi.

©Deutsche Welle Türkçe

dpa, DÇ/ÖA

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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AlmanyaMecklenburg-VorpommernPolitikBerlin Policy JournalGenel Yayın Yönetmeni Sylke Tempel Berlin Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar GabrielXavierWelle TürkçeDÇ/ÖA

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