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Spor

Xavi, Puyol ve Messi Barcelona ile sözleşme yeniledi

Barcelona, futbolcuları Carjes Puyol ve Xavi Hernandez ile 2016, Lionel Messi ile ise 2018 yılına kadar sözleşmelerini uzattı

19 Aralık 2012 10:28

İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) kulüplerinden Barcelona; futbolcuları Carjes Puyol, Xavi Hernandez ve Lionel Messi'nin sözleşmelerini uzattı.

Barcelona Kulübü'nün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, sözleşmesi 30 Haziran 2013'de sona erecek 34 yaşındaki Puyol ile sözleşmesi 30 Haziran 2014'te bitecek 32 yaşındaki Xavi'nin 30 Haziran 2016'ya kadar takımda kalmaları için taraflar arasında anlaşma sağlandı. 25 yaşındaki Arjantinli yıldız Messi'nin ise 30 Haziran 2016'da bitecek sözleşmesi, 30 Haziran 2018'e kadar uzatıldı.

Sözleşmelerini yineleyen 3 futbolcunun gelecek haftalarda ayrı ayrı resmi imzayı atacakları ifade edildi.

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