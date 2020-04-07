'Xavi ikna etti, Falcao Katar'a gidiyor' iddiası

Galatasaray'da Kolombiyalı yıldızı Radamel Falcao için kulüpler sıraya girdi. Portekiz'in Record Gazetesi, "34 yaşındaki Radamel Falcao ilgi çekmeye devam ediyor" diye yazdı.



Radamel Falcao ile ilgili yaptığı haberlerle dikkat çeken Katar'ın Al Watan gazetesinden bir iddia daha geldi.



Gazete haberinde, Al Sadd'ın, Kolombiyalı futbolcu için Galatasaray kulübüne 10 milyon Euro bonservis teklif ettiğini yazdı.



Gazeteye göre; Al Sadd'ı çalıştıran Barcelona'nın efsane isimlerinden Xavi, Falcao ile görüşerek Katar'da oynaması için kendisini ikna etmeyi başardı.

"Petrol dolarla Falcao'yu çağırıyor"

Al Watan gazetesi Falcao'nun Al Sadd ile anlaştığını duyurduktan sonra, Win Sports ise golcünün, Al Hilal'e transfer olacağı haberini yapmıştı. El Tiempo gazetesi, "Petrol dolarla Falcao'yu çağırıyor" diye haber yaptı.

Record: Sıraya girdiler

Falcao'yla ilgili haberler Avrupa basınında da yer bulmaya başladı. Portekiz'in Record Gazetesi, "34 yaşındaki Radamel Falcao ilgi çekmeye devam ediyor" diye yazdı.



Galatasaray'da forma giydiği hatırlatılan yıldız futbolcuyla ilgili, "Şu anda Galatasaray'ın oyuncusu olan eski Porto forveti Türkiye'den ayrılabilir ve Al Sadd ile Al Hilal aday olarak sıraya girdiler bile" ifadesi kullanıldı.