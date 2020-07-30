Xavi Hernandez, Koronavirüs'ü yendi

Katar Yıldızlar Ligi kulüplerinden El Sadd'ın teknik direktörü Xavi Hernandez, yeni tip Koronavirüs'ü (Covid-19) hastalığını yendi.
Instagram hesabından yaptığı açıklamada, Covid-19 testinin pozitif çıktığını ve karantinaya alındığını duyuran Xavi'nin Koronavirüs'ü atlattığı belirtildi.
Kulübü El Sadd'dan yapılan açıklamada, A takımın antrenmanı, test sonucu pozitif çıkmasından bu yana 14 gündür tecrit altında yaşayan İspanyol teknik adamın gözetiminde yapıldı.
Barcelona'nın efsane isimlerinden olan Xavi, geçen yıl El Sadd'da futbolu bırakmış ve Katar ekibinin teknik direktörlüğünü üstlenmişti.