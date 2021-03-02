Xavi Hernandez: Arap takımları, Avrupa takımlarıyla rekabet edebilir

Al-Sadd SC Teknik Direktörü Xavi Hernández, futbol kariyeri ve Arap futbolundaki gelişmeler ile ilgili açıklamalarda bulundu. Xavi, "Arap takımları, Avrupa takımlarıyla rekabet edebilir" ifadelerini kullandı.

Barcelona ve İspanya’nın efsane orta saha oyuncularından olan 41 yaşındaki Xavi, kariyerine Katar’ın Al-Sadd SC takımında teknik direktör olarak devam ediyor. 2022 Katar Dünya Kupası web sitesi için röportaj yapan Xavi, kendi futbol kariyeri ve Arap futbolunun son dönemde gösterdiği gelişimle ilgili konuştu.

Xavi, "Futbola başlamamda beni en çok etkileyen şey ailemdi. Çünkü babam, kardeşlerim ve ailemizin büyükleri futbolu severdi. Sonra Barcelona’yı takip etmeye başladım ve Camp Nou’da maçlara gittim. Orada Schuster, Maradona ve diğer yıldız isimleri görünce oyuna olan sevgim daha da derinleşti. Barcelona’ya imza attığımda, kariyerim boyunca özendiğim ve saygı duyduğum Guardiola, Juan Villa gibi isimleri görme şansım oldu" dedi.

2015-2016 sezonunda Al-Sadd SC takımına transfer olan Xavi, futbolu burada bırakmasının ardından 2019-2020 sezonunun başında teknik direktörlük görevine getirilmişti. Katar’daki deneyimi ile ilgili gelen soruyu da yanıtlayan Xavi: "Katar’a gelmemin, hayatımda aldığım en iyi kararlardan biri olduğunu düşünüyorum. Eşim Doha’da mutlu, çocuklarım Katar’da doğdu ve ben de burada çok mutluyum. Özellikle kulübümle elde ettiğimiz zaferleri ve kazandığımız kupaları da düşününce buradaki en mutlu anımın ne olduğunu söylemek zor. Kariyerim boyunca birçok karşılaştırmaya maruz kaldım ve bu nedenle iki futbolcuyu karşılaştırmayı sevmiyorum. Buna dahil olmaktan hoşlanmıyorum çünkü her oyuncunun kendi kişiliği var ve şu anda inanılmaz seviyede oynayan birçok farklı orta saha oyuncusu bulunuyor" diye belirtti.

İspanya futboluyla ilgili de konuşan Xavi: "Her şey futbolcunun oynadığı pozisyona bağlı. Örneğin; Sergio Ramos ve Gerard Pique hala iyi oynuyorlar, Dani Carvajal ve Lucas Vazquez de aynı şekilde. Atletico Madrid’de Koke var. Ayrıca Barcelona’da Pedri ve Ansu Fati gibi adını yeni yeni duyuran genç yetenekleri de takip etmeyi seviyorum. İspanya futbolunda muhteşem şeyler başaracak iyi bir jenerasyon var" dedi.

2022 Dünya Kupası’ndaki projelerden de sorumlu olan Xavi, Arap futbolunun geldiği noktayla ilgili olarak şöyle konuştu:

"Arap futbolu son yıllarda büyük bir atılım yaptı ve şu anda birçok Arap takımı, Avrupalı kulüplerle rekabet edebilecek düzeyde. Takımımla birlikte AFC Şampiyonlar Ligi deneyimi yaşadıktan sonra bu gelişimi takdir ettim."