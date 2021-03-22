Xabi Alonso, yeni sezonda Borussia Mönchengladbach'ın başına geçecek

Eski İspanyol futbolcu Xabi Alonso, A takım seviyesinde teknik direktörlük kariyerine başlıyor. Alonso yeni sezonda Bundesliga takımlarından Borussia Mönchengladbach'ın başına geçecek.
Borussia Mönchengladbach yeni teknik direktörünü buldu. Gelecek sezon Dortmund'u çalıştıracağı açıklanan Marco Rose'un yerine İspanyol efsane futbolcu Xabi Alonso gelecek.
Bild'in haberine göre 39 yaşındaki Alonso, Haziran'da koltuğu Rose'dan devralacak.
Teknik direktörlük kariyerinde Real Sociedad B ve Real Madrid altyapı takımında görev alan Xabi Alonso, ilk kez A takım seviyesinde çalışma fırsatı bulacak.
Alonso'nun kariyeri
Real Sociedad'a futbol hayatına başlayan Xabi Alonso, Liverpool, Real Madrid ve Bayern Münih takımlarında forma giydi. Kariyerinde 690 maçta forma giyen orta saha oyuncusu 43 gol atarken, 63 asist yaptı.