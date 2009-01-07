T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

X-Men mayısta vizyonda

Hugh Jackman’ın rol aldığı ‘X-Men: Origins Wolverine’ filminden kareler basına yansımaya başladı.

07 Ocak 2009 02:00

Hugh Jackman’ın rol aldığı ‘X-Men: Origins Wolverine’ filminden kareler basına yansımaya başladı.

X-Men: Origins Wolverine - FOTO GALERİ

X-Men: Origins Wolverine - VİDEO

X-Men üçlemesinde Wolverine karakteriyle yıldızı parlayan Hugh Jackman’ın rol aldığı ‘X-Men: Origins Wolverine’in mayıs ayında vizyona girmesi planlanıyor. Filmin gişede büyük hasılat elde etmesi bekleniyor. People dergisi tarafından ‘Yaşayan En Seksi Erkek’ seçilen Jackman, 22 Şubat gecesi düzenlenecek Oscar Ödül Töreni’nin sunuculuğunu üstlenecek. Jackman bu arada ‘Drive’ ismini taşıyan bir filmin yanı sıra yakında sahnelenecek bir Broadway müzikaliyle de meşgul olacak. Kısacası Jackman, kariyerinin en şanslı günlerini yaşıyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

AKP'li vekilin, "Makam sahibi olmak için ya imam hatipli ya...

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24