X-Men mayısta vizyonda

Hugh Jackman’ın rol aldığı ‘X-Men: Origins Wolverine’ filminden kareler basına yansımaya başladı.





X-Men: Origins Wolverine - FOTO GALERİ

X-Men: Origins Wolverine - VİDEO

X-Men üçlemesinde Wolverine karakteriyle yıldızı parlayan Hugh Jackman’ın rol aldığı ‘X-Men: Origins Wolverine’in mayıs ayında vizyona girmesi planlanıyor. Filmin gişede büyük hasılat elde etmesi bekleniyor. People dergisi tarafından ‘Yaşayan En Seksi Erkek’ seçilen Jackman, 22 Şubat gecesi düzenlenecek Oscar Ödül Töreni’nin sunuculuğunu üstlenecek. Jackman bu arada ‘Drive’ ismini taşıyan bir filmin yanı sıra yakında sahnelenecek bir Broadway müzikaliyle de meşgul olacak. Kısacası Jackman, kariyerinin en şanslı günlerini yaşıyor.