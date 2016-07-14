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Kültür-Sanat

X-Men dizi oluyor

X-Men’in dizisi, çocuklarının mutant olduğunu fark eden bir ailenin hükümetten kaçmasını anlatacak

14 Temmuz 2016 17:06

Sinemanın ve çizgi roman dünyasının efsane serilerinden X-Men, televizyon ekranlarına uyarlanıyor.

FOX ve Marvel’ın ortak iş birliği sonucunda hazırlanacak olan dizi hakkında konuşan kanal başkanı; "Marvel’ın eserini geliştirmek birinci önceliğimiz. Projenin arkasında yer alacak mükemmel bir ekiple büyük, eğlenceli ve heyecanlı bir seri ortaya çıkaracağımızı düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Beyaz Perde'de yer alan habere göre, X-Men’in dizisi, çocuklarının mutant olduğunu fark eden bir ailenin hükümetten kaçmasını anlatacak. Yapımın senaryosunu Burn Notice’den Matt Nix kaleme alacak.

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