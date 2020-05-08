X Æ A-12 | Elon Musk ile Grimes çiftinin oğullarına verdikleri isme yasal engel

SpaceX ve Tesla CEO'su Elon Musk ile sevgilisi Grimes çifti oğullarına X Æ A-12 ismini verdiklerini duyurmuştu. Herkes bu ismin ne anlama geldiğini merak ederken, konulan isim bebeğin doğduğu California eyaleti tarafından kabul edilmeyebilir.

Euronews'in haberine göre, California eyaleti resimli yazılar ve işaretlerin isimlerde kullanılmasını yasaklıyor. Eyalet yasalarına göre isimlerde sadece İngilizce alfabede yer alan 26 karakter kullanılabilir. Belirti ve vurgu işaretlerinin de kullamını yasak.

X Æ A-12 adının tam olarak nasıl telafuz edildiği bilinmiyor.

X Æ A-12 ne anlama geliyor?

Müzisyen Grimes X harfinin matematikteki 'bilinmeyen değişkeni' temsil ettiğini açıkladı.

Æ, birçok dilde örneğin Japoncada "aşk" anlamında da kullanılıyor. 32 yaşındaki Grimes'in son albümünde '4ÆM' adında bir şarkı da bulunuyor.

A-12 Amerikan yapımı bir savaş uçağı modeli. Ancak silah taşımayan ve sadece hızıyla bilinen uçak. Kanadalı şarkıcı, A'nın aynı zamanda en sevdiği şarkı olan 'Archangel'i temsil ettiğini söyledi.

X Æ A-12 adı Elon Musk ile Grimes çiftinin ilk bebekleri. Elon Musk'ın daha önceki evliliğinden 5 çocuğu daha bulunuyor.