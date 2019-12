WWF-Türkiye atık yağ toplayacak

WWF-Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı), Ezici Biodizel firması işbirliğinde bitkisel atık yağların toplanması kampanyası başlattı.



Kampanyanın tanıtımına ilişkin Swissotel'de düzenlenen basın toplantısında konuşan WWF-Türkiye Genel Müdürü Filiz Demirayak, bireylerin, tüketimden doğan atıklarını bertaraf etmek için sorumluluk üstlenmesi gerektiğini, bu amaçla bir litresi bir metreküp içme suyunu kirleten bitkisel atık yağların toplanması konusunda kampanya başlattıklarını bildirdi.



Kızartma yağlarının lavaboya dökülmemesi ve çevreye zarar vermesinin engellenmesi konusunda toplumda bilinç oluşturmayı hedeflediklerini ifade eden Demirayak, kampanya dahilinde tüm yağ tüketicilerinin biriktirdikleri atık yağların alınması için "444 28 45" veya "444 ATIK" numaralı "Atık Hattı"nı arayabileceklerini kaydetti.



Depozitolu atık bidonları da temin edeceklerini anlatan Demirayak, "Vatandaşların su kaynaklarımızın ve denizlerimizin kirletilmemesi için çalışacaklarına inanıyoruz" dedi.



Ezici Biodizel A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Ezici,e 2005 yılında atık yağ toplama işine girdiklerini, ayda 300 ton atık yağ topladıklarını bildirdi.



Ezici, şu anda topladıkları atık yağları biyodizele çeviremedikleri için ihraç ettiklerini, söz konusu firmanın ise bu yağlardan elektrik ürettiğini anlattı.



Türkiye’de atık yağ tüketimi



Türkiye'de daha fazla atık yağın toplanabileceğini kaydeden Ezici, Türkiye'de 1 milyon 700 bin ton yağ tüketildiğini, 350 bin ton atık yağ ortaya çıktığını belirterek "2008 yılında toplanan toplam atık yağ 12 bin 700 ton. Bu, çok düşük bir rakam" diye konuştu.



Türkiye'de toplanacak atık yağlarla 2 milyon nüfuslu bir şehrin 12 aylık elektrik ve ısınma ihtiyacının karşılanabileceğini vurgulayan Ezici, atık toplama konusunda birkaç belediyeyle işbirliğinde olduklarını ancak yeteri kadar konunun üzerine gidilmediğini söyledi.



Ezici, belediye başkanlarının bu konuya eğilmesi gerektiğini, bu işten 500 bin kişiye istihdam sağlanabileceğini anlattı.



Toplantıda gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Ezici, tesislerinde yılda 100 bin ton biyodizel üretecek kapasite bulunduğunu, ayda 500 ton atık yağ toplayabileceklerini ifade etti.



Cips firmalarının toplayıcı firmalara henüz hiç atık yağ vermediklerini belirten Ezici, elde ettikleri atık yağları daha çok fast food restoranlarından aldıklarını kaydetti.



Ekonomiye 1 milyar dolarlık katkı



İstanbul İl Çevre ve Orman Müdürü Mehmet Emin Birpınar, "Türkiye'de toplanacak 350 bin ton atık yağın biodizele çevrilmesiyle ülke ekonomisine 1 milyar dolarlık katkıda bulunulur. 1 milyar dolar daha az petrol alırsınız" diye konuştu.



Sürdürülebilir kalkınmanın da gelecek nesillere güzel bir çevre bırakarak olacağını dile getiren Birpınar, Tekirdağ'da kurulması düşünülen tehlikeli atık bertaraf tesisinin, sivil toplum kuruluşları ve halktan alınan tepkiler nedeniyle kurulamadığını hatırlattı.



Tehlikeli sanayi atıklarının Tuzla Orhanlı'da ortaya çıkmasından sonra sanayide önemli oranda bilinç oluştuğunu kaydeden Birpınar, taleple beraber sanayi atıklarının biriktiğini, tek atık bertaraf tesisi olan İZAYDAŞ'ın ise kapasitesini doldurduğunu anlattı.



‘90 bin kanserli hastayı kurtarabiliriz’



Sağlık Bakanlığı Kanserle Savaş Daire Başkanı Prof. Dr. Murat Tuncer, kanser riskinde genetik geçmişin sadece yüzde 1-2 payı olduğuna işaret ederek, diğer faktörleri ise çevresel etkenler, sigara, beslenme bozukluğu gibi faktörlerin oluşturduğunu söyledi.



Kanser vakalarında her yıl yüzde 2 artış olan Türkiye'de, her yıl 140 bin kişinin kansere yakalandığına ve Türkiye'nin kanser tedavisine her yıl 2,6 milyar avro harcadığına dikkati çeken Prof. Dr. Tuncer, bu kadar kanserli hastaya devletin yetişemeyebileceğini belirterek, koruyucu önlemler alınması gerektiğini vurguladı.



Kansere karşı toplumsal savaş başlatılması çağrısında bulunan Tuncer, "Yarından itibaren çevremizi düzelterek, 90 bin kanserli hastayı kurtarabiliriz" dedi.