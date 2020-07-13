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Spor

WWE güreşçisi Charlotte Flair, silokonları patladığı için ringe çıkamayacak!

13 Temmuz 2020 16:46

WWE güreşcisi Charlotte Flair, silokonlarının patlamasından ötürü bir süre ringe çıkamayacağını söyledi.

Kendisi gibi güreşçi olan Nia Jax'ın ropörtaj sırasında saldırıya uğrayan WWE güreşcisi Charlotte Flair dirseğinden yaralandı. Güreşcinin spora yaklaşık 8 ay ara vermesi bekleniyordu. Ancak Twitter hesabından önemli açıklamalarda bulunan Flair, uzun bir süre ringlerde olmayacağının gerçek nedenini açıkladı.

Flair, yaptığı paylaşımlarda silikon zehirlenmesi yaşadığını ve tedavinin uzun süreceğini söyledi.

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