Wushu Sanda/Taolu Şampiyonası, Çankırı'da başladı

Ramazan SARICI/ÇANKIRI, (DHA)

15 Temmuz Şehitler ve Gaziler Kupası Wushu Sanda/Taolu Şampiyonası, 10 ilden 208 sporcunun katılımıyla başladı.

Çankırı\'da yapılacak ve 2 gün sürecek mücadeleler için bugün Çankırı Hasan Fehmi Gökşen Kapalı Spor Salonu\'nda açılış seremonisi yapıldı. Açılışa Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu İl Başkanı Celal Kaman, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ekrem Gerginci, antrenörler ve sporcular katıldı.

Saygı duruşundan sonra İstiklal Marşı\'nın okunmasıyla açılış konuşmasını yapan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ekrem Gerginci, tüm sporculara başarılar diledi.

Gerginci, \"Bu millet bir 15 Temmuz gecesi yaşadı, öyle bir gece yaşadı ki, özgürlüğüne, bağımsızlığına, bayrağına, vatanına göz diken vatan hainlerinin ihanetlerine şahit oldu. Yaklaşık 45 yıldır haince, sinsice devletin içine sızmanın peşinde olan ve bağımsızlığımızı ele geçirerek bu ülkeyi dış güçlere peşkeş çekme gayreti içinde olan, hainliğin en üst noktasıyla birliğimizi bölmeye çalışan vatan hainlerinin, milletin vatan sevgisiyle, direnişle, milli birlik ve beraberliğiyle, tankların önüne yatarak, mermilerin karşısında durarak bağımsızlığına helal getirmeyeceğini gördüğü ve şahit olduğu gündür. Bu millet düşmez, bu millet teslim olmaz\" dedi.

Milli Takımlar Antrenörü ve Wushu Federasyonu Çankırı İl Temsilcisi Orhan Çağlar ise şampiyonaya başvurunun fazla olmasının kendilerini mutlu ettiğini söyledi. Çağlar, şampiyonadaki tüm sporculara başarılar diledi.

10 farklı ilden 208 sporcunun katıldığı şampiyona yarın kupa ve ödül töreni ile sona erecek.

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