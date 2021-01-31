Wushu Federasyonu, kendi açıklamasına erişim yasağı kararı aldırdı

Aynı turnuvaya hem hakem hem sporcu olarak katılan Wushu sporcusu Elif Akyüz hakkında BirGün'ün yaptığı haberlere erişim engeli getirildi. Erişim engeli gelen haberlerin arasında Wushu Federasyonu ürkiye Wushu Federasyonu Başkanvekili Abdurrahman Akyüz'ün de yaptığı açıklama da var.

"Akyüzlerden bilindik savunma: Bayrak düşmanı vatan hainleri bizi çekemiyor" başlıklı haberde Elif Akyüz ve Necmettin Erbakan Akyüz'ün sosyal medya üzerindeki paylaşımları yer alıyor. Sakarya 3. Sulh Ceza Hakimliği‘nin 29 Ocak 2021 tarih ve 2021/296 sayılı kararıyla alınan engel kararına gerekçe olarak 'kişilik hakları ihlali'ni gösterdi.