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Spor

Wushu Federasyonu Başkanvekilinin oğlu Erbakan Akyüz Türkiye Şampiyonası’nda hakemlik yapmış

24 Ağustos 2020 10:23

Türkiye Wushu Federasyonu (TWF) Başkanvekili Abdurrahman Akyüz ve ailesi hakkındaki 'usulsüzlük' iddiaları son bulmuyor. Son olarak, Abdurrahman Akyüz’ün oğlu Necmettin Erbakan Akyüz’ün 2018 düzenlenen Türkiye Şampiyonası’nda hakemlik yaptığı ortaya çıktı.

BirGün'den Eren Tutel imzalı habere göre, aktif spor da yapan Necmettin Erbakan'ın hakem talimatının birçok kuralını çiğnediği iddia edildi. Federasyonun hakem talimatın 24’üncü maddesinin b bendine göre hakem olabilmek için 18 yaşından küçük 45 yaşından büyük olmamak gerekiyor. Turnuvanın düzenlendiği dönemde 17 yaşında olan Akyüz, ayrıca aktif sporcu olması nedeniyle de hakemlik yapmaması gerekiyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı konuyla ilgili hâlâ bir soruşturma başlatmış değil.

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